Auto elettriche poco vendute? La spiegazione terra a terra…

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Auto elettriche poco vendute in Italia? Gli esperti si affannano a studiarne le cause, visto che nei grandi Paesi europei i numeri sono ben diversi. Ma forse in rete si trovano interventi con spiegazioni terra a terra molto più sintomatiche.

Vanno bene “se sei un Bin Laden delle rinnovabili”

Questo intervento, per esempio, è comparso su Mastodon, in un blog curato dal nostro amico Paolo. Lo firma Max Poliverso, fiorentino: “Il problema sono la distribuzione delle colonnine (che sono pochissime e quindi non puoi uscire di casa pensando di poter ricaricare quando ti serve). E i tempi di ricarica. Anche ad una colonnina per una ricarica ultra rapida (che sono ancora più rare e costano uno stonfo, che a quel punto vai a benzina e risparmi) comunque ci devi stare 15-30 minuti. E se trovi anche una sola persona prima di te ci devi stare 30-60 minuti. Dai forza… la macchina elettrica oggi va bene come seconda auto oppure se sei un ecologista radicalizzato, un Bin Laden delle rinnovabili. E se ti sta bene perdere ore a pianificare viaggi per capire dove puoi andare e dove no. Quanto tempo ci metterai e dove potrai fermarti a ricaricare. Accettando anche l’idea che in qualche posto non ci potrai proprio andare perché finite le batterie non sapresti come ricaricarle”.

Auto elettriche poco vendute? Troppe balle in circolazione…

Sono in gran parte convinzioni errate, smontabili punti per punto. Chi viaggia in elettrico sa che le colonnine non sono affatto poche. E che anzi chi le gestisce ha il problema (economico) del sotto-utilizzo. Così come non è vero che i prezzi non sono competitivi rispetto alla benzina. In un recente articolo abbiamo dimostrato che anche con i recenti ribassi decisi dall’Eni (e imitati da altre compagnie) la ricarica resta comunque più conveniente. Non è più vero che rifornire richiede soste interminabili. Così come è falso che ci sono luoghi, in Italia e all’estero, in cui non puoi andare perché non troverai colonnine per rifornire. Il problema che la maggior parte degli italiani la pensa proprio come il signore sopra. E se non si smontano questi luoghi comuni, alimentati sui social da mani interessate, le auto elettriche in Italia non si venderanno. Punto.