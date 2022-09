Auto elettriche per i mie dipendenti: come le gestisco?

Auto elettriche per i dipendenti: a scriverci oggi è Graziano, imprenditore. Desidera convertire la flotta delle auto aziendali verso l’elettrico puro. E si chiede come poter garantire loro un facile accesso alle ricariche pubbliche e una semplice rendicontazione delle ricariche eventualmente effettuate presso il domicilio.

”Buongiorno!

Come molti, apprezzo il vostro sito e l’encomiabile impegno che profondete per spiegare l’approccio necessario per entrare con consapevolezza nel mondo delle EV. Vi scrivo perché sto pianificando il graduale trasferimento dalle macchine ibride alle auto elettriche per i miei dipendenti, con possibilmente due esemplari già nel 2023. Tramite il sito ho avuto modo di conoscere le diverse macchine ed i relativi pregi e difetti e mi ha aiutato molto!

Le mie uniche incertezze sono relative a come garantire ai colleghi (che lavorano in tutta italia e hanno percorrenze che superano i 50.000km/annui) un facile accesso alle ricariche e come possano eventualmente gestire i rimborsi quando dovessero ricaricare dai loro domicili. Allo stato attuale le aziende petrolifere offrono delle comode carte carburanti con unica fatturazione elettronica mensile per tutte le carte registrate semplificando la gestione amministrativa. Ci sono dei consigli su dove potrei informarmi per completare il quadro della situazione poter avere una panoramica completa su cui pianificare gli investimenti dei prossimi anni? Cordiali saluti.„

Graziano Castellini

Come fare con le ricariche?

Risponde Paolo Mariano – Buon giorno Graziano! E grazie per la sua mail. Quella che lei si pone è una domanda che probabilmente in molti a breve si porranno. E le soluzioni certamente non mancano. Vediamole insieme. Il primo suo interrogativo riguarda la gestione delle ricariche pubbliche. I suoi dipendenti si troveranno quindi in alcuni casi a doversi affidare alla rete di ricarica pubblica.

Che, come sappiamo, è formata da stazioni di ricarica di gestori diversi. I principali gestori tuttavia hanno stretto accordi di interoperabilità, attraverso i quali offrono alla propria clientela la possibilità di ricaricare non solo presso la propria rete ma anche presso quella degli altri player. Questo le dà di fatto la possibilità di dotare i suoi dipendenti di un’unica tessera per la ricarica, senza costringerli a doversi affidare unicamente alle colonnine di un singolo operatore. Il che sarebbe altamente limitante della loro mobilità.

Il mio consiglio è quello di verificare con l’operatore prescelto quali sono gli accordi attivi al momento della sottoscrizione del contratto. Ed eventualmente, qualora possibile, se le zone nelle quali i suoi dipendenti si spostano più di frequente sono coperte da stazioni di ricarica attivabili con la tessera di tale operatore. Trovo molto importante dotare i suoi dipendenti di una tessera. Attraverso l’utilizzo di una tessera l’operazione di autenticazione risulta infatti estremamente più immediata rispetto all’uso di un’app.

La seconda cosa che farei sarebbe quella di attivare anche di un account Nextcharge oppure EVWay, con relativo keyfob. Questi dispongono di accordi con la quasi totalità degli operatori sul territorio e può rivelarsi un eccellente strumento nel momento in cui i suoi dipendenti dovessero trovarsi a ricaricare presso una stazione incompatibile con la tessera dell’abbonamento principale.

Per quanto riguarda la rendicontazione di eventuali ricariche che i suoi dipendenti dovessero effettuare presso le proprie abitazioni, molte delle nuove wallbox dispongono della possibilità di rendicontare le ricariche, aggiornando automaticamente una pagina nella quale vengono riportati i kWh prelevati dalla rete. Tali dati potrebbero esserle inviati mensilmente dal dipendente nella consueta nota spese. Alcuni produttori di wallbox sono già in grado di connettere fino a 50 punti di ricarica con una consolle di controllo centralizzata che registra i dati di tutte le ricariche. Andrebbe a quel punto solo concordato il corrispettivo rimborsato per kWh.

A riguardo dell’infrastruttura di ricarica, tenga presente che non è ovviamente ipotizzabile che sia l’azienda a occuparsi dell’installazione presso il domicilio del dipendente.

Sarebbe il dipendente a doversene occupare, richiedendo poi il rimborso dei costi sostenuti (che dovrebbero essere precedentemente concordati con lei). Una soluzione che salta a piè pari il problema, è quella proposta da Juice Technology: il Juice Booster II. Si tratta in sostanza di una vera e propria stazione di ricarica portatile integrata in un cavo. In questo caso il dipendente non dovrebbe preoccuparsi di effettuare alcuna installazione. L’azienda potrebbe occuparsi direttamente dell’acquisto dei Juice Booster, consegnarli al dipendente, e ritirarli molto facilmente in caso di interruzione del rapporto lavorativo. Inoltre il dipendente potrebbe facilmente rendicontare le proprie ricariche utilizzando l’app J+ Pilot. E portarlo con se in trasferta e ricaricare anche là dove, ad esempio in hotel, non vi fosse una wallbox ma una presa di corrente disponibile per la ricarica.

E in azienda?

Per quanto concerne la gestione delle flotte, sia come ottimizzazione dei consumi e della logistica, sia come contabilizzazione delle spese, esistono numerose piattaforme software già disponibili. le propngono per esempio Geotab, Targa Telematics, Octo Telematics, SolarEdgre e.mobility. Anche Enel X e NewMotion, in accordo con FCA, hanno presentato una piattaforma per fleet manager a supporto della transizione. DKV ha lanciato una card con app che consente di caricare in circa 300 mila colonnine europee.

