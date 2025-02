Auto elettriche incidentate: c’è rischio di incendio?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

E’ vero che le auto elettriche incidentate possono prendere fuoco anche molti giorni dopo il sinistro e per questo devono essere immerse per ore in appositi contenitori pieni d’acqua? Ce lo chiede Carlo, un lettore, dopo un battibecco con un Vigile del Fuoco. Inviate i vostri quesiti e le vostre osservazioni a info@vaielettrico.it.

Il battibecco di Carlo con un vigile del fuoco

“Ho avuto un battibecco su Facebook con un vigile del fuoco.

Asserisce che le auto elettriche incidentate vanno messe in un container

pieno d’acqua perché possono prendere fuoco anche dopo una settimana.

Allego screenshot del post.



Cosa ci può essere di vero?

Sarà il caso di avvertire il suo comando?„ Carlo

Una bufala, smentita due volte l’altra notte a Como

Risposta- Di vero c’è poco o nulla, naturalmente. Non è vero che le auto elettriche prendano fuoco più delle termiche: è vero il contrario come dimostra questo grafico ricavato dal dati ufficiali dell’Autorità americana per la sicurezza dei trasporti.

Non è vero nemmeno che le auto elettriche incidentate debbano essere immerse nell’acqua e che questa sia la procedura adottata dai Vigili del Fuoco. Tant’è vero che proprio nella notte fra il 21 e i 22 febbraio scorso, a Como, due Tesla coinvolte in altrettanti incidenti sono state messe in sicurezza da due squadre dei Vigili del Fuoco senza particolari problemi. Così, almeno, scrive il quotidiano on line locale ComoZero.

Che conclude: «In entrambi i casi, le squadre dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio di due autopompe, hanno attuato le procedure di emergenza per la messa in sicurezza dei veicoli, procedendo con monitoraggio della temperatura dei veicoli e conseguentemente con attrezzature specifiche hanno provveduto allo sgancio dell’alimentazione dei pacchi batteria isolando i veicoli, così da scongiurare rischi di elettrocuzione o incendio. Gli interventi si sono conclusi con il ripristino della sicurezza delle aree coinvolte».

La procedura di immersione è praticata in caso di incendi già divampati, se, una volta estinte le fiamme vive, la temperatura della batteria resta pericolosamente elevata.