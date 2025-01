Auto elettriche incidentale: che farne?

Auto elettriche incidentate: che farne? Ci scrivono due lettori, dopo altrettanti crash, uno con una Ioniq 5, l’altro con una Dacia Spring. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Auto elettriche incidentate(1) “La mia Ioniq 5 è ridotta così, credo sia da buttare…”

“Mi hanno incidentato la mia Hyundai Ioniq 5 Innovation 72 kWh, acquistata il 01/04/2022 con 58.000 km . Ora credo che sia da buttare. Che cosa fare? Come potrei comportarmi? Grazie”. Alfredo Balboni

Auto elettriche incidentate (2) “Che fare della batteria della mia Dacia Spring?”

“Sono un vostro assiduo lettore e possessore di auto elettrica (Dacia Spring) probabilmente da rottamare dopo un’incidente. Incidente che, fortunatamente, non ha provocato problemi fisici a nessuna delle parti interessate. Considerato che ha provocato danni nella parte anteriore dell’auto (sembra non aver toccato la batteria) e che probabilmente non varrà la pena aggiustarla, mi chiedevo se avevate notizie su eventuali aziende che si occupano di second life della batteria. Effettuando qualche ricerca si trova qualcosa, ma alla fine a parte qualche progetto pilota non sembra ci siano aziende che se ne occupano in Italia. Almeno per quanto riguarda le auto private. Grazie e a presto“. Luca Messina

Serve anzitutto una valutazione delle Case costruttrici…

Risposta. Il primo e più ovvio consiglio è quello di rivolgersi alle Case costruttrici per ottenere una valutazione dei danni arrecati alla Ioniq 5 e alla Spring. Magari chiedendo di inviare la documentazioni ai tecnici della sede centrale, che sicuramente avranno già avuto a che fare con incidenti che hanno causato guai seri. Da parte nostra ci rivolgiamo alla community di Vaielettrico per capire chi può dare consigli utili ai nostri due lettori, magari perché è passato da esperienze (purtroppo simili). Consentiteci infine una piccola notazione: si legge spesso che basta un piccolo urto per far sì che le auto elettriche prendano fuoco. Anche questi due lettori confermano, con due incidenti piuttosto seri, che le cose non stanno esattamente così.

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico