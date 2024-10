Auto elettriche in stallo: “All’Italia manca una cabina di regia”

La diffusione delle auto elettriche in Italia è in stallo perché manca una cabina di regia politica. Mentre Renault ed Enel X battibeccano sul più classico degli arcani (viene prima l’uovo o la gallina? Ovvero: prima le auto elettriche o prima le colonnine di ricarica?) l’Osservatorio Smart Mobility Report 2024 curato da Energy & Strategy-School of Management del Politecnico di Milano taglia la testa al toro. Devono crescere entrambe.

Ma non possono crescere se non coordinandosi. Serve insomma una cabina di regia che pianifichi gli incentivi nel loro insieme, ne dia puntuale applicazione e dia loro coerenza.

La conclusione chiama in causa inevitabilmente gli ultimi governi, molto criticati dai relatori che si sono succeduti sul palco per commentare la corposa mole di dati e proposte contenuta nel rapporto.

Auto elettriche in stallo? Per l’Osservatorio Smart Mobility 2024 “in Italia la politica va a corrente alternata”

Il responsabile dell’Osservatorio Davide Chiaroni parla di una politica a “corrente alternata“. Occorre invece «una pianificazione strategica a lungo termine e vanno adottate politiche pubbliche più incisive e continuative, incluse campagne sui benefici della mobilità sostenibile, per favorire concretamente chi intende comprare auto elettriche e promuovere la fiducia dei consumatori. Diversamente, l’Italia non sarà mai protagonista del cambiamento».

Ce lo dicono impietosamente i numeri. Per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (fissati dal Pniec, cioè da noi stessi e da nessuno imposti) bisognerebbe immatricolare più di 800.000 veicoli elettrici fin dal prossimo anno. Ma nell’ultimo triennio sono stati appena 130.000 all’anno in media. I dati stagnanti, addirittura in discesa, del 2023 sono noti.

Il divario con il resto d’Europa è drammatico. E il 2024 rischia di chiudersi ancora peggio. Nei primi otto mesi le immatricolazioni di auto elettriche (Bev e Phev) sono scese del 12,3% e la quota di mercato è calata al 7,1% contro il 21,2 della media europea.

Lasciamo ai grafici che corredano il rapporto illustrare in dettaglio il disastro italiano.

Auto elettriche in stallo: così crescono le emissioni medie delle nuove immatricolate

E mentre nel resto d’Europa le emissioni medie delle nuove auto immatricolate continuano pur faticosamente a scendere, da noi addirittura riprendono ad aumentare, allontanandoci sempre più dai target fissati per i prossimi anni.

Andando avanti così, dicono gli estensori del rapporto, saremo relegati tra coloro che subiscono una epocale transizione su scala mondiale, i followers, senza coglierne le opportunità (ma pagandone le conseguenze). Potremmo invece “cambiare passo” rientrando nella pattuglia dei leader. Ecco tre scenari ipotizzati:

Nello scenario di sviluppo “inerziale” delineato nel Report (BAU, cioè proseguendo alle condizioni attuali) si raggiungeranno al 2030 a mala pena 2,8 milioni di auto elettriche (cui vanno sommati 4,3 milioni di vetture ad alimentazione alternativa). Contro i 7,7 milioni dello scenario “full decarbonization” (FD) che addirittura oltrepasserebbe i target europei. Ma da domani dovremmo adottare una strategia alla norvegese. Davvero improbabile.

Cambio di passo o finiremo followers

Un obiettivo possibile è quello intermedio, identificato nello scenario “policy driven” (PD), che vedrebbe 6,6 milioni di auto elettriche al 2030 nel nostro Paese ma richiederebbe un insieme di misure normative, economiche e culturali – individuate insieme ai partner della ricerca – capaci di guidare l’azione politica dei prossimi anni.

Possiamo farcela? I ricercatori di Energy & Stategy, pur a denti stretti, non lo escludono. Fanno notare per esempio che l’offerta di modelli elettrici in tutti i segmenti si è molto ampliata (100 modelli sul mercato italiano, +20% sul 2022), le prestazioni sono migliorate, sta calando il differenziale di prezzo rispetto alle auto tradizionali.

«Gli alti costi d’acquisto iniziali, pur con gli incentivi, e una percezione ancora limitata dei benefici a lungo termine della mobilità elettrica hanno rallentato le immatricolazioni». E’ il commento di Vittorio Chiesa, direttore di Energy&Strategy.

Migliora l’offerta di auto elettriche e a 4 utenti su 10 può già convenire acquistarne una

Tuttavia, modellando il Total Cost of Ownership (TCO) per 5 diverse tipologie di utenti, i ricercatori hanno dimostrato che l’auto elettrica è meno costosa di quella termica in 4 delle 10 combinazioni analizzate. Nell’analisi si tiene conto conto della percorrenza annua (da 7 mila a 23 mila km) e del mix di ricarica adottato (prevalentemente pubblica o prevalentemente privata) per ogni segmento dall’A al D.

In generale, le determinanti più significative della competitività dei veicoli elettrici sono la percorrenza annua, cruciale per ammortizzare più rapidamente l’elevato costo di acquisto, le abitudini di ricarica degli utenti e il prezzo dell’energia ricaricata. La possibilità di ricaricare il veicolo a casa o sul posto di lavoro, a costi vantaggiosi o addirittura nulli, rappresenta ovviamente un significativo vantaggio economico.

Paradossalmente il vantaggio maggiore si registra per i proprietari di auto di segmento D con lunghe percorrenze e ricarica prevalente sul luogo di lavoro. Quindi gli utenti benestanti, ma soprattutto i classici titolari di auto aziendali.

Il punto d’attacco per innestare il “cambio di passo”? Le flotte aziendali

Proprio alle flotte aziendali è dedicato un corposo capitolo delle studio. Nel quale si documenta una penetrazione di veicoli elettrici molto bassa (quasi nulla nelle piccole aziende) e comunque lontana dalle medie europee. Pur in un comparto che rappresenta il 29,5% del totale del mercato auto. Un altro elemento di riflessione per chi volesse fare il regista della transizione.

Non buttate la croce addosso alla rete di ricarica: rischia di essere sovradimensionata

Dulcis in fundo, la ricarica. A prima vista (nel grafico qui sotto) anche quella potrebbe sembrare solo l’altra faccia dell’anomalia italiana. Ma non è così.

Il numero di punti di ricarica pubblici continua ad aumentare a buon ritmo (+35% rispetto al 2022) e quelli privati hanno raggiunto le 500.000 unità. Il rapporto fra punti di ricarica pubblici e parco auto circolante è fra i migliori d’Europa. E abbiamo soprattutto una ottima percentuale di ricariche fast e ultrafast, che sono la chiave per abilitare lunghi viaggi in auto elettrica. Tornando alla querelle iniziale fra Renault ed Enel X, quindi, l’Osservatorio di Energy & Strategy sembra dal ragione alla seconda e torto alla prima.

Con questo divario (fra il trend di crescita dei punti di ricarica e quello calante delle Bev immatricolate n.d.r.) Chiaroni paventa il rischio di avere già «una rete di ricarica sottoutilizzata che non potrà supportare appieno la transizione elettrica».

Ma queste tariffe addio svolta elettrica

Il sottoutilizzo, infatti, è uno dei motivi per i quali una rete tutto sommato adeguata alla richiesta attuale sta diventando il cruccio degli Ev driver e uno dei principali ostacoli alla diffusione delle auto elettriche: l’abnorme lievitazione delle tariffe di ricarica.

Ma su questo torneremo, perché il dibattito seguito alla presentazione del rapporto merita un approfondimento a parte.

