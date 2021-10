Auto elettriche, i tre errori blu di Piazza Pulita

Il professor Alessandro Abbotto, torna sulla trasmissione Piazza Pulita per evidenziare tre “errori blu” sull’utilizzo dell’auto elettrica. Abbotto insegna presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali Centro di Ricerca Energia Solare MIB-SOLAR all’Università di Milano – Bicocca ed è proprietario di due anuto elettriche. Ne ha scritto spesso su Vaielettrico e all’inizio dell’anno prossimo pubblicherà un libro per Carrocci Editore. Si intitola “La mobilità elettrica. Storia, tecnologia e futuro” e sarà nelle librerie in marzo.

di Alessandro Abbotto

Dopo aver seguito il servizio sull’”ingenuo” (come lo ha definito lo stesso Formigli) viaggio in automobile elettrica da Roma a Reggio Calabria e il dibattito trasmesso il 21 ottobre, a cui hanno partecipato vari esperti, vorrei evidenziare quelli che, a mio parere, sono i tre errori di fondo dell’impostazione del servizio televisivo.

I tre errori 1/ La difficoltà di ricarica sulla Roma-Reggio Calabria

Il giornalista dichiara che il suo intento era quello di mettere in luce le zone d’ombra della guida elettrica. Questa affermazione, di per sé, è corretta: l’infrastruttura di ricarica, in Italia, è ancora, insufficiente. Siamo ancora lontani, cioè, da una situazione ottimale in cui esco di casa e a ogni angolo (ad esempio integrati nei lampioni della luce) trovo una colonnina di ricarica, senza utilizzare app o programmare meticolosamente il viaggio.

L’errore è stato quello di concludere che, a conseguenza di ciò, la mobilità elettrica non è matura e dobbiamo aspettare anni. O addirittura secoli, come ha affermato uno degli ospiti.

Ma non è così. Non solo l’infrastruttura è notevolmente migliorata negli ultimi anni (in Italia tra settembre 2019 e dicembre 2020 i punti di ricarica pubblici sono raddoppiati, raggiungendo a fine 2020 19.324 colonnine), ma in molti paesi europei il numero di colonnine è assai più elevato. E non stiamo parlando di paesi particolari come la Svezia, in cui, per dirla con le parole di Federico Rampini, c’è la popolazione di New York in un’area vastissima di territorio, ma anche di nazioni molto simili all’Italia come Francia (31.206 colonnine), Germania (43.776) e UK (36.500). Per non parlare dei Paesi Bassi dove, a fronte di una popolazione che è meno di un terzo di quella italiana, il numero di

punti pubblici di ricarica è oltre il triplo (61.974).

Ritengo che il problema non si trovi in una presunta non maturità della mobilità elettrica, ma si tratti piuttosto di incoraggiare, da parte dei decisori politici e degli amministratori, la diffusione veloce e capillare delle colonnine, cominciando dall’applicazione della Legge di Bilancio 2021 che imponeva di sviluppare, entro metà di quest’anno anno, un’estesa rete di infrastrutture di ricarica ad alto voltaggio nelle autostrade nazionali.

Oltre ad essere una questione soprattutto italiana va sottolineato come la diffusione delle

infrastrutture di ricarica sia, all’interno del territorio nazionale, particolarmente deficitaria nel meridione. Si tratta comunque di un problema risolvibile, con le giuste scelte politiche, come gli altri paesi dimostrano. Risolvibile da subito, con la tecnologia già oggi a disposizione, non quella che verrà domani o tra trent’anni.

I tre errori 2/ La velocità di ricarica

L’altro tallone di Achille messo in mostra dal programma è il tempo di ricarica. Come dichiarava uno degli ospiti, perché dovrei usare un’auto elettrica? Si ricarica nell’arco di alcune ore mentre quella diesel in pochi minuti acquista un’autonomia di 1,000 km. Si potrebbe ribattere che la ricarica dura molte ore solo nei punti di ricarica lenta. Anche questo aspetto, a ben vedere, però è un deficit organizzativo/amministrativo: in Italia il 96% dei punti di ricarica è effettivamente di tipo lento, sotto i 22 kW di potenza. Va nuovamente fatto osservare che questo è un problema già oggi ampiamente risolvibile. E che non ha nulla a che fare con la supposta immaturità della mobilità elettrica. Lo dimostra, ad esempio, la rete Enel X e altre reti già molto sviluppate all’estero e,

seppur in misura minore, anche in Italia (vedi i network Ionity e Tesla).

Ma c’è un altro punto importante che vorrei toccare: la guida elettrica impone nuove abitudini, come nuove abitudini si sono rese necessarie quando si è avuta, alla fine del XIX secolo, la transizione dalla mobilità a cavallo a quella motorizzata (e anche allora c’erano molti che si ostinavano ad andare a cavallo pur di non salire su un’automobile).

Non si può pensare di guidare un’automobile elettrica mantenendo le stesse abitudini della guida a combustione interna. Ad esempio, l’automobile elettrica si ricarica di notte mentre si dorme (come già avviene con lo smartphone da una decina d’anni) o mentre si va al supermercato o al cinema o si esce a cena. In altre parole, l’auto elettrica non si “rifornisce” dove, per strada, si va in cerca del primo distributore quando si accende la spia della riserva. Le nuove abitudini – molto semplici – consentono di guadagnare ampiamente il chilometraggio giornaliero che la quasi totalità dei guidatori necessita. E se si deve intraprendere un lungo viaggio (ad esempio da Roma a Reggio Calabria) si ricarica l’auto al 100%.

Quando? Sempre di notte, mentre si dorme. Alla stessa potenza energetica di un phon (paragone citato dal giornalista), ovvero 2 kW, un’automobile elettrica collegata anche ad una normale presa Schuko ricarica in una notta metà batteria (assumendo di partire dallo 0% di carica, situazione che, raramente, accade). Si noti, tutto ciò senza considerare l’utilizzo delle ricariche ultraveloci che consentono – di giorno – con soste di 15-30 minuti di recuperare quasi totalmente la massima autonomia, con un minimo di programmazione (che lo stesso computer dell’auto indica).

I tre errori 3/ Basta bruciare il petrolio

Gli aspetti fondamentali che devono spingere alla guida elettrica sono, in primo luogo, la riduzione delle emissioni climalteranti e gli obiettivi di decarbonizzazione che la UE (e varie nazioni nel mondo) hanno stabilito al 2030 e al 2050. Su questo Formigli concorda che ciascuno dovrà fare la sua parte (magari, aggiungerei, anche promuovendo in maniera più informata la mobilità a zero emissioni). Lui stesso afferma che, se sarà necessario per il bene del pianeta, si rassegnerà a guidare un’automobile elettrica. Ma ammette di preferire il rombo del motore a combustione alla guida elettrica. Questa preferenza va certamente rispettata.

Tuttavia, chi compie questa scelta deve anche accettare la bassissima efficienza energetica intrinseca del motore a combustione interna (contravvenendo a uno degli obiettivi primari del Green Deal europeo che fissa un incremento almeno del 32,5% di efficienza energetica al 2030), le emissioni inquinanti e nocive per l’ambiente e per l’uomo e tutto ciò che nel bene e nel male è legato al mondo del petrolio. Devo constatare che questa posizione, almeno in Italia, è tutt’altro che rara.

A settembre 2021, nonostante gli importanti progressi degli ultimi anni, per ogni automobile elettrica venduta escono ancora dal concessionario oltre 7 automobili a benzina e 6 diesel. Insomma, sembra che anziché andare verso la decarbonizzazione si stia puntando decisi alla direzione opposta. Non solo rispetto ai target della Commissione Europea ma – e questo il dato che va sottolineato – anche degli altri paesi europei, dove le auto diesel (ormai dovremmo dire, “puro” diesel) stanno scomparendo.

Questo è forse l’errore di fondo più grosso che la trasmissione ha fatto. Se non si parte da qui, qualsiasi discorso potrebbe risultare inutile.

