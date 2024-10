Auto elettriche, quale frenata? Nel 2030 il 50% delle nuove immatricolazioni 

L’anno scorso, le auto elettriche a livello globale hanno coperto il 20% delle nuove immatricolazioni. Entro il 2030 la quota complessiva salirà al 50%. E cinque anni dopo un auto su due in circolazione sarà elettrica. Lo sostiene l’Agenzia internazionale dell’energia che smentisce ci sia una frenata “sulla base delle attuali impostazioni politiche dei governi di tutto il mondo”

Snapshot Energy: sono piccole “istantanee” sulla transizione in corso. Quella che dovrebbe traghettare il mondo dal dominio dei combustibili fossili alla nuova elettrificazione dell’economia decarbonizzata.

Le auto elettriche non sono in frenata: saranno la metà del parco vetture circolante in tutto il mondo entro il 2035

Le istantanee vengono scattate dalla newsletter dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), dedicata ai dati e ai grafici che raccontano i cambiamenti in atto. L’ultima immagine riguarda l’elettrificazione del trasporto privato. Secondo Snapshot Energy, nonostante la frenata “a breve termine in alcuni mercati, la diffusione dei veicoli elettrici (EV) a livello globale rimane forte”.

Non è solo una speranza, ma una affermazione supportata dai numeri. Secondo i dati raccolti dall’Agenzia, le auto elettriche passeranno in sei anni dal 20 al 50% delle nuove immatricolazioni. Cinque anni dopo, sarà elettrica la metà delle vetture in circolazione sulle strade di tutto il pianeta. Per cui

La frenata delle vendite è avvenuta soprattutto nel mondo occidentale, dove i modelli sono ancora costosi. E sono sostenuti soprattutto dagli incentivi governativi. Non così in Cina, il più grande mercato delle auto elettriche. Come sottolinea la Iea. “La crescita della mobilità elettrica è stata particolarmente dinamica in Cina, dove la maggior parte delle auto elettriche vendute nel 2023 era già meno costosa delle loro equivalenti convenzionali“.

Ma in Cina la decarbonizzazione non passa solo dalle automobili. “L’elettrificazione del trasporto su strada” e la “rete ferroviaria ad alta velocità che compete con i viaggi aerei e l’uso del GNL per i camion” stanno frenando la domanda di petrolio. Il che spiega il calo dei prezzi del greggio: la Cina ne ha coperto negli ultimi dieci anni il 60% della domanda globale.

Anche le auto elettriche, in ogni caso, hanno fatto la loro parte. La newsletter dell’Agenzia sottolinea come la diffusione dei veicoli elettrici “ridurrà la domanda di petrolio di circa 6 milioni di barili al giorno entro il 2030. E di 13 milioni di barili al giorno entro il 2035“.

