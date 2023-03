Californian dream: le elettriche fanno bene alla salute

Le auto elettriche fanno bene alla salute: più ne circolano nei centri urbani, meno malati ricorrono alle cure ospedaliere. Chiacchiere? No: dati reali verificati sul campo nello studio presentato da un team di ricercatori della Keck School of Medicine della USC, in California. Tutto documentato incrociando i dati sulla diffusione delle auto elettriche in diverse aree dello Stato americano, sulla concentrazione di sostanze dannose nell’ aria e sui ricoveri in pronto soccorso per problemi respiratori.

I ricercatori hanno utilizzato dati ufficiali realizzando così, per la prima volta, un “esperimento naturale”. Descrivono miuziosamente i risultati nello studio “La transizione precoce della California ai veicoli elettrici: benefici collaterali osservati per la salute e la qualità dell’aria” (leggi qui), pubblicato sulla rivista Science of the Total Environment.

Il team coordinato da Erika Garcia ha preso in esame una serie storica di dati su tre eventi significativi (diffusione delle auto a zero emissioni, inquinamento atmosferico e ricoveri) in tutta la California tra il 2013 e il 2019. E hanno dimostrato che all’aumento delle auto elettriche corrisponde sempre una riduzione delle sostanze tossiche in atmosfera e un calo delle visite ospedaliere.

A prescindere dai vantaggi ambientali dovuti alle mancate emissioni di CO2, insomma, le auto elettriche producono benefici indiscutibili alla salute dei cittadini. Il passo successivo spetterebbe agli economisti, che potrebbero quantificare i vantaggi economici per le minori spese nella cura delle patologie respiratorie.

Il territorio è stato esaminato partendo dai diversi codici postali di riferimento. Per ciascun codice postale i ricercatori hanno confrontato quattro diversi set di dati:

-le immatricolazioni di BEV, PHEV e auto a celle a combustibile;

-i dati dai siti di monitoraggio dell’aria dell’EPA su livelli di biossido di azoto;

-le visite al pronto soccorso per asma;

-la percentuale di adulti in ogni codice postale che possedevano lauree, deducendo così lo stato socioeconomico di ogni quartiere.

Ne sono usciti questi risultati: in media, il numero di Zero emission vehicle (ZEV) nel complesso dell’area analizzata è aumentato da 1,4 a 14,6 per 1.000 persone tra il 2013 e il 2019. Per ogni 20 ZEV in più ogni 1.000 persone, il team ha riscontrato un calo del 3,2% nel tasso di visite di emergenza correlate all’asma e una piccola riduzione dei livelli biossido di azoto.

La penetrazione di veicoli a zero emissioni è stata inferiore nei codici postali con livelli di istruzione inferiori. Nelle comunità svantaggiate, come i quartieri a basso reddito, i livelli di inquinamento sono più alti e sono maggiori i problemi respiratori associati. Pertanto, concludono i ricercatori, sostituire le auto alimentate a combustibili fossili con auto elettriche in quei quartieri potrebbe portare enormi benefici per la salute collettiva.

«Le azioni legate al cambiamento climatico devono essere a livello globale», ha comentato la professoressa associate Erika Garcia. «Ma se ulteriori ricerche dovessero supportare i nostri risultati, vorrebbe dire che lo sforzo di mitigazione climatica sta veramente dando benefici anche alle comunità colpite dagli effetti dell’inquinamento atmosferico». E questo «potrebbe essere un messaggio potente per il pubblico e per i responsabili politici» ha concluso Garcia. In Italia si direbbe “prendere due piccioni con una fava“.

Commenti dei No Watt?

