Auto elettriche e ricarica flash: ora serve l’antidoto alla “hot dog anxiety”







Le nuove generazioni di veicoli elettrici ricaricano così rapidamente che una semplice pausa per un caffè o un panino può trasformarsi in una stressante corsa contro il tempo o una spesa inattesa; e ora occorre un antidoto a quella che Volvo ha già battezzat0 “hot dog anxiety”, cioè l’ansia di tornare alla colonnina e scoprire di aver caricato molto più del necessario. Una situazione curiosa, ma che racconta come la mobilità elettrica stia entrando in una fase completamente nuova.

L’espressione è stata utilizzata da Anders Bell, responsabile tecnologia e ingegneria di Volvo, durante la presentazione del nuovo EX60 negli Stati Uniti. Il riferimento è alle vetture di ultima generazione che riescono a passare dal 10 all’80% della batteria in circa 15-20 minuti, tempi impensabili solo pochi anni fa. E molto inferiori a quelli di una normale sosta all’Autogrill per bagno e caffè. Così la velocità di ricarica diventa un problema, anzichè un plus.

Quando la ricarica diventa più veloce della pausa

Il fenomeno nasce da una trasformazione tecnica molto concreta. Le architetture a 800 Volt, le batterie più evolute e le colonnine ad altissima potenza stanno riducendo drasticamente i tempi di sosta. Alcuni costruttori parlano già di ricariche inferiori ai dieci minuti, mentre in Cina si annunciano infrastrutture capaci di aggiungere centinaia di chilometri in pochi minuti. E’ il caso degli ultimi modelli BYD che sulla rete di ricarica del brand Flash Charging, con colonnine che erogano fino a 1,5 MW di potenza, possono passare dal 10 al 70% in 6 minuti e fare il pieno in 12 minuti.

Ma già la La Lynk & Co 10, presentata l’altro ieri, fa già meglio: in 5.5 minuti arriva all’80%

Questo cambia anche il comportamento degli automobilisti. Molti continuano ad applicare la logica tradizionale del “riempio fino all’80%”. Ma non sempre è la scelta più conveniente. Se mancano 120 o 150 chilometri all’arrivo e a casa si dispone di una wallbox, può essere economicamente più vantaggioso fermarsi al 50 o al 60% e completare la ricarica domestica a costi inferiori. Per rabbocchi del genere, però, velocità di ricarica troppo elevate sono controproducenti, costringendo l’automobilista a presidiare l’operazione.

Nel mondo dei carburanti tradizionali il pieno era un gesto quasi obbligato. Nell’elettrico, invece, il rifornimento può essere molto più flessibile. E un chilowattora acquistato in autostrada a una tariffa premium non ha lo stesso valore di uno ricaricato durante la notte nel garage di casa.

La vera rivoluzione potrebbe quindi non essere una ricarica ancora più veloce, ma una ricarica più intelligente.

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Arriveranno le colonnine multi potenza e “a tempo”?

Si può immaginare un’evoluzione dei sistemi di ricarica pubblica basata non soltanto sui kWh, ma anche sul tempo che il conducente desidera trascorrere alla colonnina? Parrebbe di sì.

Qualcuno ipotizza sistemi di ricarica che consentano all’automobilista di selezionare direttamente dall’app tre modalità con tre diverse tariffe

Express , per ottenere il massimo della potenza e ripartire nel minor tempo possibile;

, per ottenere il massimo della potenza e ripartire nel minor tempo possibile; Smart Stop , che calcola automaticamente l’energia necessaria per raggiungere la destinazione successiva;

, che calcola automaticamente l’energia necessaria per raggiungere la destinazione successiva; Relax, con tariffa più conveniente e ricarica modulata per chi prevede una pausa lunga, ad esempio durante un pranzo o una sosta commerciale.

In questo scenario il gestore potrebbe giocare su sistemi di accumulo e una pluralità di erogatori grazie ai quali ottimizzare approvvigionamento dalla rete e oneri per l’impegno di potenza.

Dalla corsa ai kilowatt alla gestione dell’esperienza

Negli ultimi anni l’industria ha concentrato l’attenzione sui numeri: autonomia, potenza di ricarica, minuti necessari per passare dal 10 all’80%.

Ma la maturità del mercato europeo potrebbe spostare il focus verso l’esperienza utente. Le auto elettriche più avanzate stanno trasformando la ricarica da problema tecnico a questione di gestione del tempo e del costo.

Paradossalmente, il futuro potrebbe non appartenere alle colonnine più veloci in assoluto, ma a quelle capaci di capire quanto tempo ha davvero a disposizione il conducente e quanta energia gli serve realmente.

La “hot dog anxiety”, nata quasi come una battuta, potrebbe essere il primo segnale di questa nuova fase della mobilità elettrica: meno ossessione per l’autonomia, più attenzione all’efficienza economica della ricarica.