Auto elettriche e ricarica domestica: il decalogo è questo

Qual è l’impatto medio della ricarica domestica di un’auto elettrica sull’utilizzo energetico di un’abitazione? Quali sono le abitudini di chi l’adotta? Quali accorgimenti è opportuno adottare per ridurre al minimo i rischi di distacco e massimizzare i risparmi? Prova a rispondere la stat up francese ChargeGuru elaborando i dati reali di una gruppo di 67 famiglie francesi che hanno realizzato impianti di ricarica privati grazie alla consulenza del team.

In un report i dati reali di 67 famiglie francesi: ecco i risultati

Il Team di Ricerca di ChargeGuru ha definito degli algoritmi matematici per analizzare i dati di consumo energetico reale, sintetizzato in un Report che potete consultare qui in versione integrale.

Il Report può fornire indicazioni interesssanti a chi sta pianificando il passaggio all’auto elettrica e si chiede se attrezzarsi con un impianto di ricarica dedicato.

Ecco i principali risultati:

Col bilanciamento dei carichi distacchi a -40%

1)Per la ricarica a casa, il sistema di bilanciamento dinamico dei carichi previene interruzioni di corrente. Senza tale sistema, la probabilità di un distacco del contatore è del 40%.

2) L’85% dei casi analizzati ha una stazione di ricarica domestica da 7 kW di potenza e questo permette una ricarica veloce fino a 40 km di autonomia ogni ora.

Fino a 1000 km a settimana, ricaricando solo a casa

3)La ricarica domestica viene usata per percorrere dai 300 fino ai 1000 km alla settimana, dimostrando che la ricarica a casa può essere davvero efficiente.

Si consuma il 21% in più, con 50 kWh a settimana

4)Nel complesso, l’aumento di utilizzo di energia domestica è stato del 21%. Il consumo medio per la ricarica è di circa 50 kWh alla settimana.

5)Le sessioni di ricarica domestiche sono generalmente brevi, normalmente si aggirano attorno alle 3 ore e raramente superano le 5.

Auto in ricarica tutte le volte che sta ferma

6)Il 57% degli utenti ricarica l’auto ogni volta che viene parcheggiata, mentre il 43% lo fa solo quando la batteria è scarica.



7) La maggior parte degli utenti preferisce ricaricare di notte: due terzi delle ricariche sono avvenute tra le 19 e le 6 del mattino.

Tre profili di utenti, senza cambiare abitudini

8) Sono stati identificati 3 profili di ricarica tipo che dimostrano come non occorra avere uno stile di vita specifico per caricare un’auto a casa, ma chiunque è libero di seguire le proprie abitudini. Nello studio vengono specificati i 3 profili zen, eco e comfort.

Commentando il risultato della studio ChargeGuru sottolinea l’importanza di «avere consapevolezza su queste tematiche» al momento di approcciare l’inedito ecosistema della mobilità elettrica. Il corretto impianto con il giusto dispositivo di ricarica permette infatti di «usare l’energia in modo sicuro ed efficiente». In particolare, il sistema di bilanciamento dei carichi (Dynamic Power Management) è la funzionalità «che permette di non eccedere nei consumi e di poter caricare l’auto in base alle proprie abitudini, senza dover cambiare il proprio stile di vita».

