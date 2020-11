Auto elettriche e pneumatici invernali. Si sente dire spesso che le auto elettriche hanno un maggior consumo di pneumatici. Questo è dovuto apparentemente alla maggior coppia a zero giri disponibile sulle elettriche.

Ma è davvero così?

Auto elettriche e pneumatici invernali: cosa dicono i costruttori?

Nokian, produttore finlandese famoso per i suoi pneumatici invernali, ritiene che avvenga esattamente il contrario. In sostanza Nokian afferma che il consumo sarebbe persino inferiore a quello che avviene nelle auto endotermiche. Questo in funzione di un più sofisticato sistema di controllo della trazione, che evita il pattinamento. Nonostante le grandi coppie e i grandi pesi in gioco, un’auto elettrica sarebbe in grado di modulare con molta più precisione il moto. Così facendo i pneumatici sarebbero sottoposti a minori stress e durerebbero quindi più a lungo.

La mia esperienza personale è la seguente: ho montato i pneumatici invernali sulla mia Volkswagen E-Golf (Michelin Alpin 6) a metà ottobre 2019. Li ho smontati ad aprile 2020, dopo 27.532 km, con un consumo di 2 mm di battistrada (a gennaio è stata effettuata un inversione dei pneumatici anteriori con quelli posteriori). Ho consegnato i pneumatici a un’amica, visto che nel frattempo ho cambiato auto. I pneumatici sono ancora ampiamente sfruttabili.

Nell’esperienza di Gabriele, che in E-Golf ha percorso davvero tanti km, un treno di pneumatici dura in media 40.000 km. Ne ha cambiati infatti 4 (treni) in 160.000 km di strada.

A volte si sente dire che i pneumatici per le auto elettriche debbano essere pneumatici con bassa resistenza al rotolamento. Addirittura qualche produttore si è spinto al punto di marchiare alcuni pneumatici come pneumatici per elettriche. Personalmente ritengo che un pneumatico con bassa resistenza al rotolamento possa essere un vantaggio tanto su un’elettrica quanto su una termica. Piuttosto, su un’elettrica farei attenzione che il pneumatico abbia una bassa rumorosità.

Auto elettriche e pneumatici invernali: e lo stile di guida?

Sebbene possa essere in parte vero quanto affermato dai produttori e quanto rilevato personalmente (i consumi sono per lo meno paragonabili a quelli che si hanno in un’auto termica), determinante è sicuramente anche lo stile di guida.

Se il nostro stile di guida è molto sportivo, e se la nostra auto elettrica è particolarmente prestazionale il nostro consumo di pneumatici invernali sarà senza dubbio superiore a quello di un’auto termica di pari potenza. Anche con un controllo della trazione che permetta di scaricare a terra tutta la potenza. Una guida sportiva farà consumare in ogni caso di più.

Auto elettriche e pneumatici invernali: ci si muove bene sulla neve con un’elettrica?

A questa domanda è impossibile dare una risposta univoca. La capacità di trazione dipende da molti aspetti. Trazione anteriori o posteriore, larghezza dei pneumatici e altezza della spalla, qualità dei pneumatici, sistemi di controllo di trazione dell’auto. Nei prossimi mesi cercheremo di effettuare dei test e capire cosa cambia davvero quando ci si muove in elettrico su fondi a bassa aderenza. E quale impatto hanno le basse temperature sul modo di guidare.