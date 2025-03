Auto elettriche e nuove opportunità: il caso Petronas Lubrificant

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Le auto elettriche manderanno in rovina la filiera automotive legata ai motori termici? James Mark, dirigente di Petronas Lubrificant (PLI), pensa di no. Ogni innovazione presenta rischi e opportunità. Si tratta di prevenire i primi e adottare strategie lungimiranti per cogliere i secondi. La società del gruppo petrolifero malese Petronas specializzata in liquidi lubrificanti, per esempio, è impegnata a sfruttare le competenze maturate nel mondo del motore termico per sviluppare nuove soluzioni di lubrificazione e stabilizzazione termica per il powertrain elettrico. La conclusione dello scritto, che volentieri pubblichiamo, sembra rivolto alle imprese del settore che cercano di ostacolare la transizione, senza far nulla per cavalcarla da protagonisti: «Non è tutto la fine del mondo».

di James Mark∗

E’ incoraggiante vedere una maggiore varietà e un numero sempre crescente di auto elettriche sulle strade. Ciò offre opportunità interessanti anche per l’industria della lubrificazione.

Gli ultimi quattro anni sono stati un’altalena. Nel 2020, i lubrificanti hanno affrontato un punto di svolta con l’invasione dei veicoli elettrici sul mercato, in modi che non avevamo mai visto prima. E ovviamente, i veicoli elettrici hanno applicazioni molto limitate per qualsiasi tipo di fluido o grasso, poiché le batterie sono tradizionalmente raffreddate con un tipo di refrigerante a base di glicole (acqua).

Tuttavia, quest’anno i lubrificanti sono diventati sempre più al centro dell’attenzione, specialmente quando pensiamo alle batterie delle auto elettriche. Le batterie sono tradizionalmente raffreddate con un tipo di refrigerante a base di glicole (acqua), ma ora vediamo veicoli di alta gamma usare refrigeranti a base di olio, il che è positivo per il consumatore, poiché le batterie raffreddate con fluidi lubrificanti mantengono temperature migliori.

Quindi, se ti trovi in un clima più freddo, il che rappresenta una sfida per i veicoli elettrici, hai immediatamente maggiore sicurezza sulla loro affidabilità. Sebbene non ci sia olio motore in un’auto elettrica, i fluidi sono necessari per lubrificare il motore statico, la trasmissione, e ora l’inverter e il computer, permettendo migliori prestazioni e una maggiore efficienza del veicolo stesso.

Un piede in Cina per costruire relazioni con i principali costruttori

Con questo maggiore utilizzo, negli ultimi 18-24 mesi è stato fatto molto lavoro per migliorare l’efficienza di questi fluidi. Un leader nell’ottimizzazione è la Cina, che rappresenta circa il 50% di tutte le vendite globali di veicoli elettrici. I produttori cinesi sono molto attivi e in anticipo sui tempi sia nei fluidi per batterie che in tutto ciò che riguarda i veicoli elettrici.

La nostra esperienza ha dimostrato che, se le aziende vogliono avere successo in Cina, devono avere competenze locali e produzione sul posto, inclusi esperti in ricerca e sviluppo, strutture di produzione e le persone e risorse giuste per avere successo. Per avere successo nel 2025, si devono costruite relazioni con i grandi OEM di questo mercato, in particolare quelli che stanno avviando operazioni locali in Europa.

Ad esempio, PETRONAS Lubricants International (PLI) ha aperto una struttura multimilionaria a Pinggu, che sviluppa fluidi specifici per applicazioni EV adottando un approccio cinese-first.

Se guardiamo indietro a un secolo fa, c’era una sola tecnologia per auto, camion, autobus e motociclette. Nei prossimi 10-15 anni, sarà necessario disporre di più tipi di trasmissioni a seconda di dove ti trovi e cosa ti serve. Indipendentemente dalla tecnologia, le ultime innovazioni devono essere utilizzate per aiutare a costruire un futuro più sostenibile.

PLI sta lavorando per ridurre le emissioni secondo le normative EURO 7. Aziende cinesi e indiane stanno esplorando come ridurre le proprie emissioni di ambito 1, 2 e 3. Questo include l’esplorazione di cosa significhi per l’azienda e i suoi partner. Richiede anche di considerare potenziali investimenti in start-up per aiutare a costruire e promuovere un’economia circolare che favorisca la decarbonizzazione.

Poiché stiamo diventando sempre più globali, dobbiamo essere più veloci e flessibili per rispondere alle sfumature locali e alle sfide nei mercati chiave. Il ritmo attuale e la resistenza al cambiamento, sia all’interno che all’esterno dell’industria automobilistica, ci freneranno e ci renderanno meno competitivi. Se non continueremo a costruire e innovare nel 2025, il futuro appare oscuro.

Le strategie vengono fatte in fretta e le aziende devono essere in grado di adattarsi a un ambiente in rapido cambiamento, che sarà cruciale per l’industria automobilistica in futuro. Come abbiamo visto, non è tutto “fine del mondo” – dobbiamo cambiare il nostro focus e fare le cose diversamente.

∗Head Group Key Account

Management, PLI

