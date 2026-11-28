Una piattaforma per raccogliere le esperienze delle imprese che hanno già scelto la mobilità elettrica. E una guida pratica realizzata per accompagnare aziende e fleet manager nella transizione. Sono due inziativa messe in campo da Motus-E.

Quanto si può risparmiare elettrificando una flotta aziendale? Quali infrastrutture servono e come organizzare la ricarica? Per rispondere alle domande degli imprenditori e dei responsabili delle flotte, Motus-E lancia “Storie di elettrificazione”, un portale che raccoglie le esperienze delle aziende italiane già impegnate nella transizione verso la mobilità elettrica.

Presentata a Roma, la piattaforma punta a mettere a disposizione di altre imprese le testimonianze dirette di chi ha già affrontato il percorso, evidenziando difficoltà, soluzioni adottate e opportunità legate all’utilizzo dei veicoli elettrici.

Parola alle imprese che hanno già scelto l’elettrico

Il portale permette di consultare le storie delle aziende attraverso diversi criteri di ricerca: settore di attività, dimensione dell’impresa, numero e quota di veicoli elettrici presenti nella flotta e disponibilità di punti di ricarica.

Al centro del progetto ci sono i fleet manager, chiamati a gestire una trasformazione che coinvolge non soltanto la scelta dei veicoli, ma anche l’organizzazione degli spostamenti, l’installazione delle infrastrutture e la pianificazione dei costi.

«“Storie di elettrificazione” mette maggiormente in luce i potenziali benefici, sia economici sia ambientali, che già oggi derivano dall’utilizzo delle auto elettriche nelle flotte aziendali», spiega Francesco Naso, segretario generale di Motus-E.

L’obiettivo è valorizzare i risultati ottenuti dalle imprese che hanno già avviato il cambiamento, offrendo riferimenti concreti a chi sta valutando il passaggio all’elettrico.

Risparmio, ricarica e incentivi: la sfida per i fleet manager

L’elettrificazione di una flotta richiede un’analisi che va oltre il prezzo di acquisto delle auto. Occorre valutare i costi complessivi di gestione, le percorrenze quotidiane, le esigenze dei conducenti e la disponibilità di infrastrutture adeguate.

La guida e le testimonianze raccolte da Motus-E affrontano anche gli aspetti legati alla sostenibilità aziendale e agli obblighi ESG, oltre alle opportunità di risparmio attraverso strumenti come i Certificati Bianchi e i Crediti di Immissione al Consumo.

«I fleet manager sono chiamati a raccogliere una sfida sempre più complessa, che richiede un aggiornamento costante per soddisfare le esigenze di mobilità rispettando i vincoli ESG e sfruttando gli strumenti disponibili per aumentare i risparmi operativi dell’elettrificazione della flotta», sottolinea Naso.

Le flotte aziendali alimentano il mercato dell’usato

Secondo Motus-E, le flotte rappresentano un canale sempre più importante per il mercato delle auto nuove e possono contribuire a sostenere la diffusione della mobilità elettrica anche tra i privati.

I veicoli aziendali, infatti, dopo alcuni anni di utilizzo possono entrare nel mercato dell’usato, aumentando la disponibilità di auto elettriche a prezzi più accessibili per le famiglie.

Un passaggio che può favorire la diffusione della tecnologia anche al di fuori del mercato delle flotte, creando un circolo virtuoso tra acquisti aziendali, ricambio dei veicoli e crescita dell’offerta di elettriche di seconda mano.

Una guida pratica per elettrificare la flotta

Accanto al portale “Storie di elettrificazione”, Motus-E mette a disposizione anche una guida rivolta a imprenditori e fleet manager, dedicata agli aspetti normativi, organizzativi ed economici del processo.

Il vademecum analizza le disposizioni nazionali ed europee, le differenti necessità delle aziende e dei conducenti, la gestione dei veicoli e della ricarica, fino alla valutazione economica e alle esperienze di chi ha già avviato l’elettrificazione.