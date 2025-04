Auto elettriche, i dazi non spaventano: a marzo vendite +40% nel mondo

A livello globale, le elettriche vendute sono state 4,1 milioni (con un aumento del 29%). Le immatricolazioni in Cina sono state 2,4 milioni (+36%), in Europa 0,9 milioni (+22%), in Nord America 0,5 milioni (+16%), nel Resto del mondo 0,3 milioni (+27%), Vediamo ora le singole situazioni.

In ogni caso, la reazione del mercato è stata finora positiva. Per quanto saranno le vendite di aprile a dover confermare che i dazi hanno una influenza relativa. Lo vediamo dai dati del primo trimestre del 2025 sullo stesso periodo dell’anno corso, diviso per aree geografiche.

Il dato è un buon termometro per misurare la reazione dei consumatori nei confronti delle politiche sui dazi che nell’ultimo anno hanno colpito il mercato mondiale dell’auto. E in particolare del mercato delle vetture elettriche. Prima ci sono stati i dazi americani ed europei nei confronti della Cina. Poi è arrivato il “ciclone” Donald Trump che ha introdotto un 25% di dazi nei confronti di tutte le importazioni. Salvo poi annunciare che potrebbe sospendere la misura.

Europa: la vendita di auto elettriche sale del 64% in Italia, la Germania cresce del 37%, male la Francia

Secondo i dati di Rho Motion, il mercato europeo dei veicoli elettrici “è cresciuto del 22% dall’anno, con BEV in crescita del 27% e PHEV del 10%. Le vendite di BEV in diversi paesi stanno crescendo rapidamente anno su anno: BEV in Germania in aumento del 37%, Italia in aumento del 64% e nel Regno Unito in crescita del 42%“.

Nuovo record per il Regno Unito, con oltre 100.000 unità vendute per la prima volta. Il mercato è cresciuto del 41% a marzo 2025 rispetto a marzo 2024. Male, invece, il mercato francese: in calo rispetto a un anno fa del 18% “Un risultato dovuto alla riduzione degli incentivi disponibili, con BEV in calo del 5% e PHEV del 47%“.

In Nord America, la differenza sul primo trimestre dell’anno scorso è positiva per 16 punti percentuali. Ricordiamo che a febbraio, il presidente Trump ha annunciato una tariffa aggiuntiva del 25% sulle importazioni da Canada e Messico, e poi a marzo una tariffa del 25% sulle importazioni di automobili di tutti i paesi e alcune parti di automobili.

Auto elettriche, la Cina guida le vendite globali, avendo immatricolato quasi un milione di nuove vetture

Nel 2024, circa tre quinti dei veicoli elettrici venduti negli Stati Uniti sono stati prodotti a livello nazionale. La parte rimanente è stata coperta da importazioni da Giappone, Corea e Messico, ricorda Rho Motion. Ora bisognerà capire come i dazi influenzeranno i prossimi mesi, in particolare delle case automobilistiche in Corea e Giappone. Nonché delle case automobilistiche statunitensi che operano in Messico.

La Cina, nel frattempo, sta continuando a trainare il mercato globale. Le vendite di veicoli elettrici hanno raggiunto quasi un milione a marzo 2025″, una quota superata per la prima volta nell’agosto dello scorso anno. “La guerra commerciale in corso tra Cina e Stati Uniti avrà un impatto limitato sulle vendite di veicoli elettrici, a causa del piccolo numero di vendite di veicoli elettrici tra i due paesi“.

