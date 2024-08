“Auto elettriche a 12mila dollari, la Cina fa dumping”. In Canada dazi al 100%

Auto elettriche, la battaglia si estende sempre di più. Dopo Stati Uniti ed Unione Europea anche il Canada imporrà dazi sulle importazioni. La tariffa raggiungerà il 100%, allineandosi a quelli Usa. L’accusa è sempre la stesa: Pechino fa dumping

Il fronte contro le auto elettriche cinesi si allarga. Così come si estende il numero di Paesi che impone dazi sulle importazioni dei modelli che escono dalle fabbriche di Pechino. Ora è la volta del governo canadese a prendere la più drastica delle posizioni, con tariffe che raggiungeranno il 100%.

Non a caso, l’annuncio è arrivato dopo l’incontro del consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan e il primo ministro canadese Justin Trudeau e i ministri del governo domenica.

“Attori come la Cina hanno scelto di concedersi un vantaggio sleale sul mercato globale”, ha dichiarato Trudeau. Di fatto, accusando la Cina di dumping, come ha già sostenuto il governo di Washington che a sua volta ha imposto dazi al 100%. Mentre la Ue sta sulle stesse posizioni ma è stata più “diplomatica”, con tariffe tra il 17 e il 26%.

E in cosa consisterebbe il dumping? In pratica tenendo i prezzi il più bassi possibili: “Partono da 12mila dollari”, hanno ricordato fonti governative canadesi. E non sarebbe possibile, sempre secondo l’accusa, se Pechino on sostenesse economicamente le sue fabbriche.

Usa e Unione Europea hanno colpito le import di auto elettriche cinesi con dazi aggiuntivi

“Gli Stati Uniti credono che un fronte unito, un approccio coordinato su questi temi sia vantaggioso per tutti noi”, ha dichiarato Sullivan ai giornalisti domenica.

Anche in questo caso – come già fatto nei confronti di Stati Uniti ed Europa – il Canada ora si aspetta una ritorsione da parte di Pechino. Come ha già fatto nei confronti dell’Unione Europea, annunciando tariffe sull’import di auto di grossa cilindrata come i Suv.

Il governo cinese – che ha presentato anche ricorso al Wto, l’Organizzazione internazionale per il commercio – sostengono che la loro produzione mantiene i prezzi bassi e favorisce la transizione verso l’economia verde.

I dazi colpiscono anche le Tesla di Eleon Musk che vengono costruite nella fabbrica in Cina

Anche di questo si parlerà nell’incontro che si terrà da domani a Pechino tra lo stesso Sullivan e i vertici del governo cinese: sul tavolo ovviamente il tema delle guerre commerciali e la possibilità di trovare un possibile accordo.

E’ evidente che Washington ha voluto arrivare all’appuntamento forte dell’appoggio di tutto il blocco occidentale. Lo si capisce anche dal fatto che, al momento, gli unici veicoli elettrici di fabbricazione cinese importati in Canada sono le Tesla, prodotte nello stabilimento di Shanghai dell’azienda di Elon Musk.

Per la cronaca, i dazi dell’Unione europea sulle auto cinesi colpiscono anche Tesla, anche se con una tariffa ridotta del 9%, a cui si aggiunge il 10% che era già previsto per l’import da Pechino.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –