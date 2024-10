Auto elettriche dall’A alla Z: libro e filo diretto con Massimo Ceraolo

Da un lato un libro che vuol permettere al lettore di media cultura di capire le auto elettriche dall’A alla Z, cioè architettura, utilizzo e benefici del veicolo elettrico. Dall’altro, un canale di dialogo sempre aperto con l’autore per approfondire ex post i temi che il libro non ha “esaurito” o i passaggi che a qualcuno rimanessero “oscuri”. Un libro in fieri, che si arricchirà nel tempo, da oggi a fine 2025. Il libro è “Capire i veicoli elettrici. Architettura, utilizzo, impatto ambientale“. Il dialogo autore-lettore l’aprirà Vaielettrico con la nuova rubrica “Filo diretto con l’autore“.

L’autore è il professor Massimo Ceraolo, Ordinario di Sistemi elettrici per l’ Energia, autore di numerosi testi universitari e firma ben nota ai frequentatori di Vaielettrico che avranno letto i suoi articoli di analisi sulla tecnologia dell’auto elettrica. veicoli . Oggi insegna Veicoli elettrici e ibridi all’Università di Pisa. Ha scritto questa sua prima opera di divulgazione «per colmare il divario tra il mondi tecnico/scientifico e il grande pubblico».

Il libro, 264 pagine, 30 euro con copertina flessibile e 50 con copertina rigida, è in vendita su Amazon da fine settembre.

Dopo un’ introduzione ai veicoli elettrici, Ceraolo affronta in sei capitoli il loro rapporto con l’ambiente, la loro architettura e il loro utilizzo,

i principali componenti del powertrain elettrico, la ricarica, le possibili simulazioni numeriche del funzionamento, i richiami ai principi di matematica e fisici in gioco. Seguono alcune domande e risposte commentate, la lista degli acronimi e una bibliografia completa.

Il libro: un’ analisi rigorosa senza troppi tecnicismi

«Ho cercato di rendere comprensibili concetti complessi, senza rinunciare a una analisi rigorosa – spiega Ceraolo -. Il grado di tecnicismo è tarato sulle conoscenze di un diplomato alle scuole superiori. Questo non esclude che qualche passaggio sia troppo ostico per alcuni lettori. Così ho pensato di tenere aperto un canale di dialogo ex post a completamento delle domande e risposte ex ante, contenute nell’ultimo capitolo del mio libro».

Di qui l’idea di utilizzare le pagine virtuali di Vaielettrico, lette da oltre un milione di utenti al mese, con una rubrica che periodicamente raccoglierà tutte le domande e le risposte.

Vi resta qualche dubbio? Scrivete a Vaielettrico

Da “Filo diretto con l’autore“, infatti, il professor Ceraolo si impegna a fornire spiegazioni aggiuntive da oggi fino a tutto il 2025, come scrive nell’introduzione di “Capire i veicoli elettrici”. Le domande dovranno essere circoscritte e limitate ai contenuti del libro, con l’indicazione della pagina e del concetto sul quale vengono richiesti chiarimenti. I lettori dovranno inviarle all’indirizzo di posta elettronica filodiretto@vaielettrico.it, attivo a partire dal 18 ottobre.

«Ho scelto Vaielettrico – aggiunge Ceraolo – perchè lo seguo da tanti anni e ne condivido l’approccio non ideologico, ma razionale, in favore della transizione alla mobilità elettrica. Mi è parso insomma il contesto ideale per sperimentare questo nuovo modello di rapporto interattivo con i miei lettori».

Massimo Ceraolo è a sua volta un convinto EV driver «sulla base delle risultanze oggettive ricavate delle mie analisi sui vantaggi dell’intero sistema della mobilità basato su veicoli elettrici».

“L’auto elettrica è la scelta della ragione”

A partire dalle motivazioni ambientali della transizione, e quindi dall’impatto delle diverse motorizzazioni sul “Global warming”. Arrivando a contestare gli assunti della decantata “neutralità tecnologica”. «I tentativi di salvare il motore termico con l’utilizzo di carburanti a emissioni zero come idrogeno, e-fuels e biocarburanti non fanno i conti con i lunghi tempi di sviluppo di queste tecnologie» argomenta Ceraolo, sintetizzando l’incipit concettuale del suo libro.

E aggiunge: «Solo i veicoli elettrici a batterie sono abbastanza maturi da consentire la decarbonizzazione del trasporto nei tempi richiesti dall’emergenza climatica. Grazie al salto dalla tecnologia del piombo-acido a quella del litio, oggi le batterie sono passate da una densità energetica di 35 wh/kg a 250-300 wh/kg. Sono perciò in grado di soddisfare larga parte delle esigenze di mobilità».

