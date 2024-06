Auto elettriche & Condominio: un professionista ci scrive e…

Auto elettriche in condominio, un tema che fa ancora discutere. Manca una normativa organica, c’è tanta disinformazione anche tra gli amministratori di condominio, e troppi pregiudizi nei i condomini. Ma Andrea, diplomato in giornalismo, ex assicuratore, ora amministratore di condominio e proprietario di auto elettrica ci aiuta mettendo un po’ di ordine fra troppe chiacchiera in libertà. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Vi leggo spesso, e finora mi ero trattenuto dall’oberarvi di un mio parere non richiesto, ma essendo ex capo area di una compagnia assicurativa, che in gioventù si è diplomato in giornalismo e comunicazione, che oggi è amministratore di condominio, ed anche possessore di un’auto elettrica (Dacia spring), l’argomento costituisce per me una vera e propria tempesta perfetta.

Tra i miei amministrati c’è un condominio costituito da soli box, una sessantina; e ovviamente altri numerosi con rimesse interrate.

Auto elettriche & condominio/ questo dicono le leggi e le prescrizioni dei Vigili del Fuoco

È assolutamente vero che non ci siano (ad oggi) prescrizioni particolari nei CPI riguardo al parcheggio di auto elettriche, come è vero che la predisposizione di wallbox richieda inevitabilmente per l’utente un contatore personale visto che quello condominiale al di là di altre considerazioni di merito non potrebbe supportare la ricarica di un numero crescente di veicoli. C’è un limite a quanto può essere potenziato.

È altresì corretto che l’installazione dei wallbox debba essere oggetto di certificazione da parte dell’elettricista, e che questa certificazione debba essere comunicata all’amministrazione condominiale, e che si debba prendere un collegamento a un pulsante di sgancio (elemento per il quale diventa fondamentale il ruolo di coordinamento dell’amministratore stesso, appunto informato della cosa).

Auto elettriche & condominio/ Non c’è l’obbligo di estintori

Cosa saggia, come noi stiamo facendo in vari condominii, è che l’assemblea integri vecchi e inattuali regolamenti condominiali aggiungendo a maggioranza articoli che specifichino questi obblighi, al di là di ogni possibile incertezza e dubbio.

Vi sono anche ditte fornitrici che iniziano a spingere estintori dichiarati come specifici per fuochi elettrici potenzialmente generati dai nuovi motori, anche delle ibride, che però ora come ora nessuna normativa antincendio impone, e che alla fine sono né più né meno che assimilabili ai normali estintori a schiuma, con trascurabili differenze di contenuti, e di lieve maggior costo.

Al di là delle imposizioni dei CPI, si può considerare che sia atto responsabile dell’amministratore predisporre qualche estintore anche nelle rimesse, interrate o meno, non soggette – prudenza e cautela non devono essere per forza considerate solo dove imposte dalla legge.

Auto elettriche & condominio/ L’assicurazione incendio prescinde dalle motorizzazioni

Le polizze di assicurazione sottoscritte per i condomini, che procedono da anni in rinnovo automatico alla scadenza, forniscono la garanzia incendio regolarmente . Nulla vi era nelle esclusioni di una polizza sottoscritta ad esempio nel 2016 in merito al parcheggio nelle rimesse di auto elettriche o ibride, e per regola assicurativa nulla vi è oggi né vi può essere, a meno che non sia la compagnia a comunicare una specifica esclusione.

Pertanto il rischio rimane coperto, al netto di questa eventuale comunicazione, in tutte le polizze: ad oggi esclusioni di questo tipo non mi risultano neanche una volta comunicate da alcuna compagnia assicurativa.

Una polizza specifica? E perchè mai?

Altra cosa è invece se sono io a chiedere alla compagnia di assicurarmi a parte un rischio specifico: in questo caso la compagnia lo deve quantificare, in base a dei dati attuariali e statistici. Il campo è nuovo e in genere non ancora supportato da grandi dati, che non vuol dire né buoni né cattivi, semplicemente pochi.

In questi casi, alla richiesta di coprire rischi specifici, può accadere che gli uffici tecnici rinuncino a erogarne copertura, perché incapaci o non sicuri di quantificarne correttamente la rischiosità, e quindi il calcolo del relativo premio.

E’ la stessa cosa che accade quando qualche impresa che svolge incarichi particolari, non comuni o di nicchia, chiede di coprire un rischio specifico connesso alla propria attività. La compagnia che non ha un prodotto assicurativo specifico, come ad esempio una particolare RC professionale, piuttosto rinuncia a offrire la copertura perché la richiesta al momento è ancora al di fuori delle sue tabelle attuariali.

È come dire: tu cliente mi chiedi di assicurare un rischio specifico per il quale io non ho predisposto uno studio e un conseguente prodotto assicurativo, e poiché io compagnia sono garantita dalla molteplicità di polizze in uno stesso settore, su cui incide una percentuale di rischio statisticamente nota che mi porta a regolare un certo premio garantendo a me un utile e a te un costo abbordabile, ti proporrei una copertura stand-alone certamente con un premio altissimo, e quindi rinuncio. Non perché quel rischio sia per forza molto elevato, ma perché non rientra (ancora) in un quadro a me statisticamente noto e consolidato.

Non so voi, ma io preferisco una batteria a un bombolone di GPL

In sostanza, è inutile andare a cercarsi questioni troppo specifiche, e bisogna attenersi ai contratti assicurativi esistenti: quello che non è escluso è per definizione compreso, e se un particolare rischio non è espresso nelle garanzie di polizza con esplicita esclusione, ad esempio per elevate rischiosità o per altri motivi, è coperto dalla polizza finché non è la compagnia a comunicare qualcosa di diverso.

Ormai tutte le rimesse contengono notoriamente auto di varie motorizzazioni, saranno forse poche le pure elettriche ma di ibride ce n’è un numero elevato, così come vi sono auto a gpl il cui parcheggio ai piani terra e ai primi piani interrati è regolarmente ammesso.

E sinceramente, non perché io abbia un’auto elettrica, ma se proprio qualcosa dovesse preoccuparmi, sarebbe più un bombolone di propano piuttosto che un motore che contiene fondamentalmente le stesse batterie che ci sono nel mio cellulare o nel mio laptop „ . Andrea Demartini

Ma gli amministratori di condominio…

Risposta-Grazie Andrea per la competenza e la chiarezza espositiva. Oltre al fatto che ci conferma ciò che abbiamo sostenuto rispondendo a numerosi altri lettori. Due cose ancora vorremmo chiederle.

Può un’assemblea condominiale, pur con il consenso della totalità dei votanti, impedire a chicchessia di utilizzare un’immobile regolarmente affittato?

Come giudica il suo collega che l’avvalla, impedendo all’affittuario di un box di entrare con la sua auto elettrica? Secondo noi un caso come questo andrebbe segnalato all’associazione che vi rappresenta.