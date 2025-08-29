Auto elettriche cinesi: il vizietto di copiare…

Il vizietto di copiare non risparmia i grandi produttori di auto elettriche cinesi. Non tanto nella tecnologia EV, dove sono decisamente all’avanguardia, quanto piuttosto nel design, dove sembrano ancora soffrire di una sudditanza psicologica nei confronti dei più blasonati brand occidentali. Lo mette in risalto un impietoso servizio della rivista di tecnologia on line di tecnologia “Rest of the World” confrontando gli ultimi modelli premium elettrici di Chery, Xiaomi e Zeekr con omologhi di Rover Rover, Porsche, Ferrari e Rolls Royce.

Il nuovo ibrido Jaecoo J7 di Chery, per esempio, assomiglia come una goccia d’acqua alla Range Rover Evoque. La Zeekr 9X, lanciata quest’anno, ricorda la Rolls-Royce Cullinan.

La SU7 di Xiaomi si è addirittura guadagnata il soprannome di “Mi Porsche” in Cina per la somiglianza con Taycan di Porsche. E sempre Xiaomi, con nuovissimo YU7, si ispira spudoratamente alla Ferrari Purosangue. Già nel 2022, addirittura, la Shenlan SL03 venne definita il clone della Tesla Model 3. Ma la tutela di un design originale in sede legale non è facile. E nei rari casi di successo le conseguenze per i trasgressori sono minime.

La Range Rover Evoque e la Jaecoo J7 di Chery

Prosche Taycan a confronto con Xiaomi SU7

Ferrari Purosangue a confronto con Xiaomi YU7

Gli esperti di design sottolineano con disappunto che i produttori cinesi stanno trasformando il vizietto di copiare in una pratica standard per conquistare i mercati esteri. Steve Eum, capo progettista di Chery ed ex GM e Hyundai, lo ammette candidamente parlando di «un piccolo omaggio al SUV più tradizionale». Ma rivendica anche il merito di «offrire un veicolo di lusso a un costo molto inferiore».

Tuttavia «quando l’imitazione diventa indistinguibile dall’originale…si scatena una corsa al ribasso che non giova a nessuno» ribatte a Rest of World James Hope, responsabile del design dei trasporti presso la China Academy of Art e in precedenza designer presso General Motors e Chery. A lungo andare il vizietto di copiare danneggerà anche i produttori cinesi, sostiene Josef Kabaň, ex responsabile del design di Rolls-Royce e ora impiegato presso la cinese SAIC Motor. «Le case auto cinesi devono creare prodotti autentici» ha affermato. A suo parere il settore è a un bivio: l’originalità potrebbe finalmente diventare una necessità competitiva.