Le auto elettriche cinesi più convenienti di Tesla nonostante i dazi Usa

Auto elettriche: i dazi sui modelli cinesi negli Stati uniti in vigore dal 27 settembre

I dazi del 100% sui veicoli elettrici cinesi entreranno in vigore il 27 settembre, in seguito a una nuova indagine da parte del dipartimento per il Commercio degli Stati Uniti che ha definito pratiche commerciali sleali le politiche delle cosa automobilistiche, appoggiate dal governo di Pechino.

Ma la medesima accusa di dumping è stata sollevata anche dall’Unione Europea, sebbene in modo più contenuto: l’indagine di Bruxelles ha portato a dazi differenziati a secondo del gradi di collaborazione dimostrata dalle singole case automobilistiche. A Byd è stata applicata la tariffa più bassa del 17%, fino ad arrivare a un massimo del 37,6% per Saic.

I motivi che portano le case cinesi a offrire prezzi più bassi ai consumatori sono sostanzialmente tre: costi di produzione più bassi nelle fabbriche, una politica dei listini volutamente ribassata per acquistare quote di mercato e sussidi da parte del governo in favore delle proprie imprese.

Ce ne sarebbe anche un quarto: una gamma di veicoli di cilindrata più bassa, cosa che manca per esempio alle case europee e americane, che si sono finora limitati a offrire soprattutto Suv e modelli di fascia alta.

La Spagna vuole rivedere la decisione sui dazi Ue

Sarà interessante vedere le prossime stime sulle vendite a partire dal mese di ottobre per capire come reagiranno i consumatori americani. Mentre in Europa, tutto è rimandato alla decisione finale di novembre quando ci sarà la conferma finale del provvedimento.

Un voto negativo di 15 Paesi membri che rappresentino il 70% dei cittadini Ue potrebbe rimettere tutto in discussione. Il fronte dei contrari si sta già formando: settimana scorsa è uscito allo scoperto il governo spagnolo. E un portavoce della cancelleria tedesca ha già fatto sapere di approvare la posizione di Madrid.

