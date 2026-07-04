Auto elettriche/ BYD va alla guerra contro i disinformatori seriali (finalmente)







Troppe fake news sulle auto elettriche: BYD ha deciso di passare al contrattacco contro i disinformatori seriali. Il costruttore cinese, secondo quanto riportato dal magazine francese Automobile Propre, ha annunciato iniziative legali nei confronti di influencer e creator accusati di pubblicare contenuti diffamatori o volutamente ingannevoli. Una scelta destinata a far discutere, ma che riporta al centro un tema che anche in Italia Vaielettrico denuncia da anni: la diffusione di fake news sull’auto elettrica da parte di personaggi televisivi, youtuber e influencer con un grande seguito.

Quando il dibattito lascia spazio alle fake news

Criticare un’auto elettrica è legittimo. Segnalare difetti, limiti di autonomia, problemi di ricarica o prezzi elevati fa parte del normale confronto tra giornalismo, utenti e costruttori. Diverso è costruire consenso attraverso informazioni false o manipolate, magari inseguendo visualizzazioni e polemiche.

Secondo Automobile Propre, BYD ritiene che alcuni influencer abbiano superato questo limite, diffondendo contenuti privi di fondamento o deliberatamente fuorvianti, tanto da valutare azioni legali nei loro confronti. Non si tratta quindi di mettere a tacere le critiche, ma di distinguere tra opinioni e disinformazione.

Un copione che in Italia conosciamo fin troppo bene

Per i lettori di Vaielettrico la vicenda non è una sorpresa. Da anni il nostro giornale verifica e smonta affermazioni infondate circolate nei talk show televisivi, nei video di alcuni youtuber e sui social.

Quante volte abbiamo sentito dire che le batterie durano pochi anni, che un’auto elettrica prende fuoco con facilità, che non può affrontare un viaggio o che inquina più di un’auto diesel “perché l’elettricità arriva dal carbone”? Sono affermazioni che, nella maggior parte dei casi, ignorano i dati disponibili, gli studi scientifici e l’esperienza di centinaia di migliaia di automobilisti elettrici.

Il problema non è avere un’opinione contraria alla mobilità elettrica. Il problema nasce quando chi gode di grande visibilità mediatica presenta come fatti informazioni che fatti non sono.

Il ruolo degli influencer nell’era degli algoritmi

Gli algoritmi dei social premiano spesso i contenuti più provocatori. Un video intitolato “L’auto elettrica è la più grande truffa della storia” raccoglie facilmente milioni di visualizzazioni, anche quando le argomentazioni risultano fragili o smentite dai dati.

Questo meccanismo rende ancora più importante la responsabilità di chi comunica. Un creator con centinaia di migliaia di iscritti può influenzare le scelte di acquisto molto più di una campagna pubblicitaria tradizionale.

È probabile che la decisione di BYD venga interpretata da qualcuno come un tentativo di intimidire le critiche. Ma sarà fondamentale capire, caso per caso, se le contestazioni riguardino davvero opinioni oppure contenuti oggettivamente falsi e diffamatori. La libertà di espressione resta un valore imprescindibile, così come il diritto di difendersi da accuse prive di fondamento.

Servono più dati e meno tifoserie

La mobilità elettrica non ha bisogno di propaganda, né favorevole né contraria. Ha bisogno di informazione verificata, confronto tecnico e trasparenza.

In Europa, e in Italia in particolare, il dibattito sull’elettrico è stato spesso avvelenato da slogan e semplificazioni. Il risultato è una discussione polarizzata, dove chi prova a portare numeri e dati viene facilmente sommerso dal rumore delle polemiche.