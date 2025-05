Auto elettriche, Byd taglia i prezzi: sarà un terremoto sui listini

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Le azioni dei produttori cinesi di veicoli elettrici sono crollate in Borsa dopo l’annuncio di BYD che ha intenzione di tagliare i prezzi del listino fino al 34%. Gli sconti riguarderanno oltre 20 modelli, intensificando la guerra commefciale tra case automobilistiche. Il titolo BYD ha perso quasi il 9% sulla piazza di Hong Kong, Geely il 7%, mentre Li Auto e Xpeng rispettivamente il 5% e 4%

Dal punto di vista del consumatore una notizia più che positiva. Per l’automotive a livello globale, l’ennesimo scossone con cui fare i conti, per riuscire a trasformarlo in una opportunità per accelerare verso la transizione.

BYD ha lanciato una campagna promozionale con sconti validi fino alla fine di giugno, abbassando il prezzo della sua city car elettrica Seagull a 55.800 yuan (circa 7.770 dollari). Ancora più rilevante lo sconto del 34% sulla berlina ibrida plug-in Seal 07, ora offerta a 102.800 yuan rispetto ai 155.800 originali.

Secondo gli analisti di Citigroup, questa strategia potrebbe far crescere le consegne del secondo trimestre del 20-30% rispetto al precedente. Nonostante la pressione sui margini, BYD mira a mantenere un utile netto per veicolo di circa 9.000 yuan (circa 1250 dollari) vicino alla stima annuale di 10.000 yuan.

BYD taglia i prezzi di una ventina di modelli, scatenando possibili reazioni a catena tra i concorrenti

La mossa di BYD ha innescato una reazione a catena tra i rivali. La casa automobilistica statale Changan ha offerto uno sconto del 15% sul suo SUV S07, mentre Leapmotor, sostenuta da Stellantis, ha applicato riduzioni del 28% e 30% rispettivamente sui modelli C16 e C11.

Secondo Li Yanwei, della China Automobile Dealers Association, BYD ha un potere significativo di influenzare i prezzi di mercato, costringendo gli altri produttori a seguirla in una spirale discendente che intensifica la competizione.

Pechino preoccupata per “la corsa al successo”

L’escalation della guerra dei prezzi preoccupa anche le autorità cinesi. La Commissione per lo sviluppo nazionale ha criticato pratiche che includono la vendita sottocosto, definite come dannose per la concorrenza leale. Li Chao, portavoce dell’agenzia, ha parlato apertamente di una “corsa al successo” che distorce i meccanismi di mercato.

Espansione in Europa e prime vendite record

Nonostante la pressione sul mercato interno, BYD continua a espandersi in Europa. A maggio ha lanciato in Germania il modello Dolphin Surf a un prezzo d’attacco di 19.990 euro, valido fino a fine giugno. Un segnale chiaro: anche nel Vecchio Continente si apre un nuovo fronte di competizione nei segmenti più accessibili.

Ad aprile, BYD ha superato Tesla nelle vendite di veicoli elettrici in Europa per la prima volta, con 7.231 immatricolazioni contro le 7.165 di Tesla. Una tendenza che, se confermata, potrebbe ridefinire gli equilibri del mercato europeo.

Quali prospettive per i prezzi dei listini un Italia?

In Italia, BYD ha una presenza ancora limitata, ma queste dinamiche internazionali potrebbero avere effetti indiretti. Se la Seagull o altri modelli dovessero arrivare sul nostro mercato, il segmento delle elettriche low cost sarebbe rivoluzionato. Al momento non ci sono conferme, ma la pressione sui costruttori europei per offrire alternative competitive è destinata a crescere.

