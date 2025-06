Auto elettriche acerbe, ho preso la Mazda plug-in…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Auto elettriche acerbe, ho preso la Mazda MX 30ReV. Ovvero un modello che combina il motore elettrico con un propulsore rotativo che agisce solo da generatore di energia. È quel che ci scrive Loriano. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it .

Auto elettriche acerbe: “Qui ho anche 50 litri di benzina”

“Sono un vostro lettore che in parte condivide le vostre idee, in parte un po’ meno. Vorrei rendervi partecipi della mia esperienza. Da poco ho acquistato (complice una grande occasione con prezzo molto interessante) una Mazda MX 30ReV con 6 anni di garanzia al motore e 8 alla batteria. Logicamente dopo opportune valutazioni (e non è stato facile ).

Di recensioni in giro ce ne sono tante, ma poche sono veramente affidabili. Alla fine ho dato peso a quelle che più mi sembravo corrette, appurando che il motore Wankel, per come impiegato nella vettura, non è di sicuro una spugna. Basta capirne bene il funzionamento. Devo dire che come mia prima macchina elettrica (anche se ci sono 50 litri di benzina) sono rimasto piacevolmente colpito… In salita va ovunque ed in discesa (percorro parecchio strade di montagna ) è la migliore vettura mai guidata. I freni si usano veramente poco…e mi piace la sua guida fluida. Anzi, ci piace, inclusa mia moglie.

Perchè non abbiamo preso una EV? Alle volte facciamo percorsi lunghi

Nei nostri primi km 2.750 siamo al secondo pieno, usandola comunque parecchio anche in ibrido, per le gite del fine settimana. O per incontri di lavoro che superino l’autonomia in EV (la macchina la usiamo sempre in Normal, per cui se scendiamo sotto al 45% il Wankel fa qualche ciclo di ricarica). Normalmente torniamo in EV solo quando siamo prossimi al rientro presso nostra sede per ricaricarla.

Perchè non abbiamo preso un’ elettrica pura?? Beh, alle volte facciamo percorsi lunghi. E, se da un lato è vero che si possono pianificare le soste per caricare, dall’altro vi dimenticate sempre che ci possono essere anche gli imprevisti. Vi faccio 2 semplici esempi (che guarda caso ho vissuti di persona ): 1) Incidente appena prima di Milano… Fermi in autostrada 1 ora e 30minuti sotto il sole cocente in estate …metti caso che sia proprio dove ho pianificato la carica (e non ho il piano B). 2) secondo esempio meno recente, ma molto peggiore. 30 dicembre 2019, viaggio verso San Remo per un lutto, nulla di pianificato, visto l’evento.

Auto elettriche acerbe, se ti capita un’emergenza un secondo motore fa comodo

Partiti entro un paio d’ore dalla comunicazione: tutto bene fino al tratto da Alessandria verso Voltri. Colonna improvvisa per ore (causa crollo di una galleria) con uscita obbligatoria e deviazione per le vetture verso il Passo del Turchino. E successivo rientro in autostrada credo proprio da Voltri. Sul passo erano -7 gradi e non ho visto distributori, figurarsi colonnine (di sicuro nel frattempo non le hanno montate ). Ma la mia cara CX3 1500 diesel non ha avuto problemi fino a destinazione (partiti alle 14 e arrivati alle 24 e 30, sono km 564 ). Fermandosi una volta, dopo l’accaduto, per mangiare qualcosa di corsa e usare il bagno…

Certo , lo so che sono casi limite, ma non mi sento pronto per un puro elettrico. Anzi, lo sarò solo quando fare ricarica o fare gasolio/benzina sarà la stessa cosa e ci saranno colonnine ovunque. Non sempre pianificare viaggi porta ad avere risultati: noi avevamo pianificato il solito viaggio con arrivo in 5 ore e mezza e ci siamo stati quasi il doppio. Ma non siamo rimasti a piedi o con ansia da ricarica, avevamo solo il problema di capire che giro stavamo facendo...“. Loriano Maccagnan

Risposta. Chiunque guidi un’auto elettrica sa che le colonnine sono già più che sufficienti, in rapporto alle auto in circolazione. E chi affronta un viaggio lungo in autostrada sa che deve tenere una piccola riserva di carica per eventuali code in cui alimentare il condizionatore. Nulla di drammatico, che a nostro parere non giustifica la scelta di una motorizzazione come quella della Mazda MX 30ReV. Poi, per carità, de gustibus…

