Auto elettriche 4 volte più pulite. E ogni anno inquinano di meno

Tutto come previsto: il mix di generazione elettrica in Europa è sempre più da fonti rinnovabili e così le auto elettriche sono ogni anno più pulite. Distanziando, ora di quattro volte, quelle termiche nell’intero ciclo di vita.

Sono le conclusioni di un nuovo studio dell’organizzazione indipendente International Council on Clean Transportation (ICCT) sulla base degli ultimi dati 2025.

Sorpresa: il miglioramento è più veloce del previsto

Secondo la nuova ricerca dell’ICCT, le auto elettriche a batteria vendute oggi producono il 73% in meno di emissioni di gas climalteranti lungo tutto il loro ciclo di vita, rispetto a un’equivalente auto a benzina, anche una volta tenuto conto delle emissioni durante la produzione. Questo risultato rappresenta un miglioramento del 24% rispetto a quanto stimato dall’ICCT nel 2021. Al contrario, le altre tecnologie, comprese le auto ibride (senza ricarica elettrica) e quelle ibride plug-in (con ricarica elettrica), mostrano solo miglioramenti marginali o nulli del loro impatto sul clima.

Lo studio conferma così che solo le auto elettriche a batteria possono garantire una riduzione delle emissioni su scala sufficiente per decarbonizzare la modalità di trasporto più inquinante d’Europa. Le auto sono infatti responsabili di quasi tre quarti delle emissioni del settore.

«Le auto elettriche a batteria in Europa stanno diventando più pulite più rapidamente di quanto ci aspettassimo e superano tutte le altre tecnologie, comprese le ibride e le ibride plug-in», ha dichiarato Marta Negri, PhD, ricercatrice presso l’ICCT. «Questi progressi sono in gran parte dovuti alla rapida diffusione dell’elettricità rinnovabile in tutto il continente e alla maggiore efficienza energetica delle auto elettriche».

Entro il 2025, si stima che le fonti rinnovabili rappresenteranno il 56% della produzione di elettricità in Europa, con un aumento di 18 punti rispetto al 2020. Il Joint Research Centre dell’Unione Europea prevede che questa quota aumenterà ulteriormente nel prossimo decennio, fino a raggiungere l’86% nel 2045.

Solo le auto elettriche fanno progressi: i motori termici a carburanti alternativi sono una chimera

Poiché le auto vendute oggi rimangono in circolazione per circa 20 anni, la continua riduzione delle emissioni del mix elettrico aumenterà i vantaggi climatici delle auto elettriche a batteria. Al contrario, il mix di carburanti utilizzato dalle auto con motore a combustione interna continuerà a dipendere principalmente dai combustibili fossili, dato che la disponibilità e il prezzo dei combustibili alternativi rimangono incerti.

Lo studio tiene conto anche di altre opzioni tecnologiche e di carburante, come le auto elettriche a idrogeno. Anche questa tecnologia può offrire una significativa riduzione delle emissioni (79%) rispetto alle auto a benzina, ma solo quando si utilizza idrogeno prodotto con elettricità rinnovabile, che attualmente non è prodotto né è disponibile su larga scala in Europa. La quasi totalità dell’idrogeno oggi disponibile viene prodotto a partire dal gas naturale, il che consente una riduzione solamente del 26% delle emissioni lungo il ciclo di vita rispetto alle auto a benzina.

Basta disinformazione: la scienza ha già emesso il verdetto

La disinformazione e l’uso selettivo dei dati hanno generato confusione sul reale impatto climatico dei veicoli elettrici. Sebbene le emissioni per la produzione delle auto elettriche a batteria siano superiori di circa il 40% rispetto a quelle delle auto a benzina, i risultati dell’ICCT mostrano che questo “debito di emissioni” iniziale viene in genere compensato dopo circa 17.000 chilometri di guida, di solito entro i primi uno o due anni di utilizzo.

Georg Bieker, PhD, ricercatore senior dell’ICCT ha commentato: «Di recente abbiamo visto i leader dell’industria automobilistica distorcere i calcoli sulle emissioni delle auto ibride. Ma l’analisi lungo il ciclo di vita non è gioco dove ognuno sceglie le proprie regole. I consumatori meritano informazioni accurate e fondate su dati scientifici».