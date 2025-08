Auto elettrica sul traghetto? Ci sono limiti alla carica?

Ci sono limiti al livello di carica dell batteria per l’auto elettrica che si deve imbarcare su un traghetto? Una domanda di Salvatore che chiede informazioni prima di partire per le vacanze. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Dove ci sono i limiti alla carica per l’imbarco?

“Buongiorno, gentilmente posso avere informazioni riguardo un imbarco che dovrò fare il 13/08/2025 da Civitavecchia con la Grimaldi Lines. Vorrei sapere se ci sono limitazioni di carica su vetture elettriche e se si quanto deve essere la percentuale di carica al momento del imbarco. Anticipatamente ringrazio certo di una vostra risposta“. Valter Salvatori

Nessun problema, i limiti sono per le auto a gas e nei traghetti per la Grecia su Corsica Linea

Risposta (Gian Basilio Nieddu). Puntualmente ogni estate i lettori ci scrivono per conoscere eventuali limiti per i viaggi in auto elettrica a bordo dei traghetti di linea. Siamo lieti di rispondere anche per smentire le tante fake news o i titoli clickbait che allarmano gli autisti elettrici. L’anno scorso abbiamo verificato con Grimaldi Lines e altre compagnie e non esiste nessun limite (leggi).

Sempre nel 2024 abbiamo viaggiato – la Zoe in foto è di chi scrive – sui traghetti Moby senza problemi (leggi). La prova provata, ma per massima sicurezza abbiamo telefonato al servizio clienti di Grimaldi. Ci ha risposto una gentilissima operatrice: «Per le auto elettriche non c’è nessuna limitazione, solo per quelle a gas. Non offriamo il servizio di ricarica a bordo». Insomma Valter da Civitavecchia può imbarcare con il “pieno”, quantomeno con l’80% di carica, livello di massima sicurezza quando l’auto è inutilizzata per alcune ore. Glielo consigliamo per arrivare alla sua meta senza tappe intermedie.

Tutto bene in Italia, ma attenzione se dovete fare una traversata in Grecia. Su alcune rotte non c’è problema di imbarco, ma bisogna non superare il 40% nel livello di ricarica. E’ una decisione del Ministero degli Affari Marittimi e delle Politiche Insulari greco. La normativa si applica solo per imbarchi a bordo della M/n Kydon Palace, del vettore greco Minoan Lines sulle seguenti tratte: Brindisi-Igoumenitsa partenze notturne, Igoumenitsa-Brindisi partenze diurne, Brindisi-Corfù, Corfù-Brindisi. Nel link di Grimaldi Lines (clicca qui) è possibile avere tutte le informazioni sul tema.

Ci sono limitazioni anche nei traghetti della compagnia Corsica Linea dove la ricarica scende al 30% come si legge nel sito della compagnia che avverte gli ospiti del divieto di ricarica di ogni veicolo elettrico a bordo, anche l’ebike. Al contrario il servizio è previsto in alcuni traghetti dei Paesi Bassi (leggi qui).

