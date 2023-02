Auto elettrica “roba da ricchi”? I miei due conti in franchi svizzeri

L’auto elettrica non è “roba da ricchi” come dice il ministro Adolfo Urso e ripetono ogni giorno, credendoci, tanti italiani. Può essere anche un risparmio. Lo dimostrano i conti in franchi svizzeri di Maurizio.

Quanto ho risparmiato in un anno di 500e

di Maurizio Triachini

E’ passato ormai un anno dall’acquisto della mia nuova auto (500e) e oltre a voler

condividere con voi la mia totale soddisfazione per questa scelta, vorrei anche intervenire (conti alla mano) nell’eterno dibattito sul costo elevato di queste vetture.

Premetto che sono svizzero quindi le cifre le darò in franchi (che comunque corrispondono più o meno agli euro) e farò la conversione solo alla fine per comodità. Il prezzo all’acquisto comprensivo di sconto é stato di circa 30.000 Fr.

–Incentivi: nella mia regione (Ticino) é previsto un incentivo di 2.000 Fr. Quindi passiamo già a 28.000 Fr.

–Assicurazione: ho approfittato dell’offerta assicurativa di FCA combinata con il leasing che mi permette di risparmiare 1.000 Fr. all’anno rispetto alla precedente (avevo una yaris ibrida). Per un leasing di 4 anni mi ritrovo con un risparmio di 4.000 Fr. Così quei 28.000 già diventano 24.000.

–“Carburante”: i prezzi alle colonnine di ricarica in Svizzera sono paragonabili a quelli che troviamo in Italia. Ma io carico quasi sempre a casa (in tariffa notturna) e i prezzi dipendono molto dall’azienda elettrica di riferimento. La mia applica una tariffa di 0.16 Fr. per Kw/h dalle 22.00 alle 6.00. Ho un consumo medio di 12.5 Kwh/100Km (sì, faccio molto urbano e ho pure il piede leggero) e solitamente percorro meno di 1.000 Km al mese. Questo si traduce in circa 125 Kw/h di ricarica per 0.16 al Kwh ottenendo così un totale di 20 Fr. al mese di “carburante”.

Con l’auto precedente spendevo circa 100 Fr. al mese ho quindi un risparmio di 80 Fr. al mese che su 4 anni corrisponde ad un risparmio di 3.800 Fr. Così la mia auto scende ulteriormente di prezzo assestandosi per ora a 20.200 Fr. Facendo i dovuti paragoni (prezzo della benzina, prezzo dell’elettricità, consumi) scopro che la mia auto elettrica costa in “carburante” come un’auto tradizionale che consuma l’uno al cento…

–Servizi: ho appena avuto il primo tagliando annuale ed ho ricevuto una fattura di 140 Fr. Con l’auto precedente un servizio medio aveva un costo di 500/600 Fr. Su una prospettiva di 4 anni siamo sui 1.500 Fr. di risparmio portando così il prezzo della mia auto a 18.700 Fr.

A conti fatti è come se l’avessi pagata 18.085 euro

–Altro: la somma su quattro anni di altri piccoli risparmi come ad esempio l’imposta di circolazione che é di circa 600 Fr. Quindi diciamo che la mia auto, comprendendo i risparmi, ha un prezzo effettivo di circa 18.000 Fr. Al cambio di oggi fanno 18.085 euro. L’auto elettrica è roba da ricchi?

E dove lo mettete il piacere di guidarla?

Conclusione -Come sempre quando si fa un investimento, é sbagliato concentrarsi unicamente sul costo d’acquisto. Il costo va invece messo in relazione al ritorno che l’investimento può generare in termini di risparmio (gli investimenti si fanno proprio per questo).

Se infine aggiungiamo il piacere che si prova a guidare un’auto elettrica e non da ultimo il piccolo contributo al contenimento delle emissioni di co2, cosa devo dire? Io di certo non torno più indietro.

