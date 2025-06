Ricarica a casa, offerta Enel fino al 18 giugno: non paghi da mezzanotte alle tre

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Tra le offerte di mercato per la ricarica dell’auto in casa, spicca la campagna del gruppo Enel. Ancora per pochi giorni, si può sottoscrivere un contratto di fornitura con una clausola molto particolare: non si paga il costo della materia prima se la ricarica avviene tra mezzanotte e le tre. L’offerta scade il 18 giugno.

Il nome scelto è Enel Drive Fix Luce. E fa parte del pacchetto di iniziative dell’ex monopolista per sostenere la transizione verso l’elettrico. Ma anche per aumentare la base clienti. L’ex monopolista è convinto che proprio attraverso la mobilità elettrica sarà possibile offrire una gamma di servizi più ampio, come si è visto anche con le iniziative legate al noleggio di vetture a batteria.

Con la ricarica Enel la “waybox” in comodato d’uso, con installazione gratuita a 10 metri dal contatore

Da qui nasce l’idea della nuova offerta destinata a tutti i possessori di un veicolo a batteria che hanno la disponibilità di un posto auto privato. Nonché un contatore di nuova generazione 2G “a regime”. La novità più interessante è la possibilità di ricaricare a “costo zero” nelle prime ore della giornata (da mezzanotte alle tre del mattino). Ovviamente, si va incontro alle abitudini degli automobilisti. Così come è altrettanto scontato che la “gratuità” è riferita al costo della “componente energia”. Rimangono sempre in bolletta i costi degli oneri di sistema e della componente fiscale.

La gratuità ha un limite: fino a 1.700 kWh all’anno. A cosa equivalgono? Circa 1.800 chilometri calcolate sui consumi di una 500L da 95 cv, con una percorrenza media di 7,69 km per Kw.

Prezzo nelle altre ore bloccato per un anno

E nelle altre ore della giornata quanto si paga? Come si legge nel prospetto dell’offerta “per i consumi relativi alle altre ore della giornata e per i consumi eccedenti la soglia dei 1.700 kWh annui, il prezzo della componente energia è 0,159 €/kWh (comprensivo delle perdite di rete) ed è bloccato per 1 anno”. Nell’offerta è compresa anche la “Waybox” in comodato d’uso, con installazione inclusa (gratuita fino a 10 metri dal contatore).

Cosa succede una volta scaduta l’offerta, fra dodici mesi? Le regole di ingaggio prevedono che – con un preavviso di almeno 3 mesi – Enel comunicherà per iscritto le nuove condizioni economiche che saranno applicate. Qualora non venissero accettate le nuove condizioni economiche si potrà accedere dal contratto avvalendoti di un nuovo fornitore, fatto salvo quanto definito nel contratto di comodato d’uso della Waybox.

