Auto elettrica questa sconosciuta: nemmeno a scuola guida…

Nemmeno a scuola guida si parla di auto elettriche. Come ci segnala Alfredo, un collega, i programmi delle autoscuole non fanno cenno di elettriche, ibride e plug in: un mondo per loro non esiste. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it .

“Cari amici di Vaielettrico, mia nuora si è iscritta alla scuola guida e mi ha mostrato il volumetto con i quiz e la teoria. L’ho guardato con interesse e ho notato che nelle pagine tecniche è descritto solo il motore termico, nessun accenno a quello ibrido od elettrico, nessuna spiegazione su plug-in, mild e full hybrid e via dicendo, come non esistessero. Nemmeno le domande a quiz comprendono le nuove tecnologie.

Forse è il caso che al Ministero di competenza aggiornino la documentazione agli allievi, al momento assolutamente carente„. Alfredo Albertini, giornalista

Quello scandaloso paletto del codice 78″

Risposta- Il nostro commento? Hai perfettamente ragione, Alfredo: è uno scandalo che le scuole guida ignorino le motorizzazioni elettrificate, ormai vicine a coprire metà del mercato. Tempo fa ne parlammo anche noi scoprendo che la colpa non è loro (o almeno, non solo loro), bensì del “codice 78” della normativa che disciplina il rilascio della patente di guida B.

Cos’è? In sintesi un “paletto” insormontabile: chi consegue la patente B utilizzando auto con cambio meccanico può guidare tutte le tipologie di auto, mentre chi la consegue utilizzando veicoli con cambio automatico o senza cambio, potrà guidare esclusivamente quelli. Come fossero automobilisti di serie B all’interno della patente B. Il massimo.

Il nostro articolo risale al 2021, ormai preistoria dell’auto elettrica e non solo di quella, visto che oggi le auto senza cambio manuale – termiche, ibride o elettriche che siano – coprono quasi il 60% del mercato. Eppure le promesse che ci fece allora il vicepresidente dell’associazione delle scuole guida (Unasca) Andrea Onofri non hanno avuto seguito. Ci parlò di interlocuzione con la politica per cambiare i regolamenti, contatti con case auto e approfondimenti all’interno del loro ufficio studi. Nel frattempo è stato approvato il ban ai motori termici in Europa dal 2035 e sono esplosi tanti altri temi ignorati nelle aule delle autoscuole, come l’assistenza alla guida e la stessa guida autonoma, senza che nulla sia cambiato.

Come se alla Maturità fossero d’obbligo penna e calamaio

L’auto elettrica resta un oggetto misterioso per il 90% degli automobilisti, avvolta com’è in una nuvola di falsi miti e sistematica disinformazione. Quale luogo migliore delle Autoscuole per raccontare le cose come stanno, mettendo i neo patentati in condizione di poterle utilizzare? No, di fatto è impedito. Sarebbe come se all’esame di Maturità fosse consentito usare solo penna e calamaio.