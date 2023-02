Auto elettrica più ricarica: l’offerta di Nissan e Iberdola

Ai clienti elettrici di Nissan il gruppo energetico spagnolo Iberdola fornirà stazione di ricarica e contratto promozionale. Lo prevede l’accordo di partnership siglato in Itaia per «realizzare un presente e un futuro più sostenibile».

Nissan propone a chi acquista LEAF, Ariya – il primo crossover coupé 100% elettrico di Nissan – o Townstar EV – il veicolo commerciale compatto ideale per le attività commerciali cittadine e le consegne dell’ultimo miglio – il pacchetto Smart Mobility all inclusive di Iberdrola, che comprende una stazione di ricarica elettrica Wallbox Pulsar Plus e l’installazione del dispositivo.

La Wallbox Pulsar Plus è dotata di una tecnologia d’avanguardia per ottimizzare le prestazioni di ricarica domestica e può essere integrata con l’accessorio opzionale Powerboost, che permette di modulare la corrente destinata alla ricarica della vettura, in base ai consumi domestici. Inoltre, tramite un’app dedicata, è possibile gestire gli accessi, programmare la ricarica, monitorare il consumo energetico e visualizzare la cronologia della ricarica.

La nuova partnership tra Nissan e Iberdola ha un ampio perimetro che va oltre le soluzioni per la mobilità. Infatti, i clienti che acquistano un Nissan EV e aggiungono il pacchetto Smart Mobility accedono a un mondo di vantaggi Iberdrola, che vanno da sconti in bolletta a scontistiche ad hoc su prodotti Smart Solutions. Il dettaglio delle offerte e le modalità per accedervi sono disponibili presso la rete di concessionarie Nissan.

Marco Toro, Presidente e Amministratore di Nissan Italia, ha dichiarato: «Grazie a questa nuova partnership, i nostri clienti possono avere un’esperienza d’acquisto più ampia e conveniente, che unisce soluzioni per la mobilità elettrica e vantaggi economici nella fornitura di energia e servizi correlati.»

Lorenzo Costantini, Country Manager di Iberdrola ha aggiunto: «Le nostre Wallbox sono stazioni a parete create per ricaricare rapidamente e in sicurezza l’auto elettrica. Un prodotto innovativo che si accompagna all’app Smart Mobility Home, attraverso cui gestire la ricarica direttamente da smartphone, per una user experience sempre più soddisfacente».

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –