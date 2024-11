Auto elettrica più fotovoltaico, la mia accoppiata vincente

Auto elettrica più fotovoltaico, accoppiata vincente: lo conferma Luigi, un lettore laziale che guida una Spring e auto-produce il 90% di quel che consuma. Vaielettrico risponde. L’indirizzo mail per scriverci è info@vaielettrico.it

Auto elettrica più fotovoltaico: “Al 90% autosufficiente, perché sparano a zero?”

“Vivo nelle vicinanze di Roma e vorrei riportare la mia modesta testimonianza. Ho installato nel 2011 un impianto fotovoltaico, nel 2021 ho voluto provare l’esperienza di un’auto elettrica molto economica( Spring) con la quale ho fatto fino ad oggi oltre 60.000 km senza nessun problema. Percorro a volte oltre i 200 km giornalieri senza intoppi o malfunzionamenti ( sono riuscito ad avere 280 km di autonomia). Nel frattempo ho ampliato il fotovoltaico e aggiunto Power Wall Tesla. Il risultato è che ad oggi viaggio, alimento e climatizzo la casa raggiungendo comodamente il 90% di autosufficienza. Che dire, per me un’esperienza positiva, non capisco le persone che sparano a zero senza aver provato o avuto esperienze in questo campo. Ho amato i motori endotermici e ancora oggi mi affascinano, ma le cose cambiano e migliorano altrimenti saremmo rimasti ai cavalli. Vi ringrazio per il faticoso e utile lavoro che state svolgendo nell’informazione non fermatevi, siete fantastici“. Luigi Tempella

Si fantastica di nucleare, ma la soluzione è qui, adesso

Risposta. A differenza della stragrande maggioranza dei Paesi europei, il governo in carica snobba le potenzialità delle rinnovabilie punta tutto sul nucleare. Rimandando a tempi indefiniti la soluzione di un problema come il caro-energia che pesa sull’ITalia come un macigno. Testimonianze come quella di Luigi dimostrano che in realtà già oggi potremmo raggiungere risultati straordinari con il fotovoltaico. Privati e imprese l’hanno capito e ogni giorno ne arrivano nuove conferme. L’ha scritto anche il sindco di Milano, Beppe Sala, sul Corriere, spiegando il suo no al nucleare: “Il potenzialmento delle energie rinnovabili emerge come soluzione chiave per ridurre la nostra dipendenza energetica. E promuovere un sistema più sostenibile…Le stime indicano che attraverso un maggiore sviluppo di fotovoltico, eolico, idroelettrico e recupero energetico dei rifiuti, l’Italia potrebbe soddisfare circa il 60% del fabbisogno, contenendo i costi“. Una stima, quella del 60%, confermata più volte anche dell’Enel. Cambierebbe tutto, avremmo energia più pulita e a prezzi molto più contenuti. Ma bisogna crederci e misurarsi con le resistenze, a volte fondate, a volte solo strumentali.

