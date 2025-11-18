L’auto elettrica per tutti/ Metti una firma sul nostro “Manifesto dell’e-driver”

L’auto elettrica è il futuro. Ma l’Italia non l’ha ancora capito e resta il fanalino di coda d’Europa e del mondo industrializzato. Possibile che la settima potenza economica del Pianeta stia perdendo il treno dell’innovazione senza dare un segno di reazione, senza uno scatto d’orgoglio? Noi di Vaielettrico non ci rassegniamo e lanciando questo “Manifesto dell’e-driver” elenchiamo punto per punto tutto quello che in Italia manca perchè l’auto elettrica sia finalmente per tutti. Se lo condividi puoi mettere la tua firma QUI.

Premessa

La community di Vaielettrico rivolge un appello alle istituzioni, alle industrie del trasporto e dell’energia, ai media e all’opinione pubblica perché si affronti la sfida della mobilità sostenibile con la dovuta consapevolezza e serietà.

-Consapevolezza dell’ineluttabilità e dell’urgenza della transizione.

-Serietà nell’adottare misure coerenti, coordinate e continuative per promuoverla.

Pubblica questo Manifesto dell’e-driver dopo l’ultimo round di incentivi all’acquisto di auto elettriche. I più generosi, i più contestati nella formulazione, i più caotici nell’attuazione. A nostro giudizio, un’altra occasione persa per colmare il grave ritardo rispetto ai Paesi guida d’Europa, ma nel contempo l’occasione per mettere in fila errori da non ripetere e nuove strategia da adottare.

Le seguenti richieste sono frutto del quotidiano ascolto degli e-driver italiani e di chi aspira a diventarlo se messo in condizione di poterselo permettere.

Veicoli e mercato

Il costo iniziale d’acquisto dei veicoli elettrici è indubbiamente un ostacolo. Ma il differenziale rispetto ai veicoli termici si sta velocemente riducendo e una politica industriale lungimirante può accorciare ulteriormente i tempi.

Gli strumenti sono:

• sostegno a collaborazioni strategiche tra i produttori europei che possono generare economie di scala nella ricerca e sviluppo e nei processi produttivi;

• sostegno mirato a progetti di nuovi modelli nei segmenti A, B e C, più adatti al mercato di massa italiano;

• forte impulso alla filiera nazionale del recupero e riciclo delle materie prime strategiche contenute nelle batterie, che può diventare la nostra miniera di approvvigionamento per la nuova industria automotive italiana;

• progressiva riduzione dei dazi imposti sulle auto cinesi per lasciare più spazio alla concorrenza.

• Il sostegno alla transizione deve comprendere anche le due ruote, la nautica, il trasporto pesante, i veicoli off road da lavoro e agricoli.

Il rilancio parte dalla flotte pubbliche e aziendali

Le flotte aziendali e pubbliche costituiscono circa il 40% dell’immatricolato e del circolante. L’elettrificazione deve partire da lì.

Le leve su cui agire sono:

•una politica fiscale che incoraggi la conversione di massa delle flotte aziendali, con benefici crescenti per le aziende che autoproducono l’energia, efficientano i processi, aderiscono a Comunità energetiche rinnovabili (CER), installano punti di ricarica anche per i dipendenti; t

• l’obbligo per tutte le flotte pubbliche di convertirsi alla tecnologia elettrica, secondo scadenze precise e vincolanti. Lo strumento Consip dovrebbe estendere la sua attività anche a settori come nautica e mezzi di lavoro per mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni prodotti elettrici a prezzi calmierati;

Incentivi certi, mirati, decrescenti

Gli incentivi sono ancora necessari per colmare il gap di costo iniziale. Tuttavia devono essere riformulati per esprimere a pieno le loro potenzialità.

Devono essere quindi:

• certi;

• mirati verso categorie a reddito medio-basso e veicoli di massa, usato compreso;

• estesi a tutto il territorio nazionale;

• continuativi per un arco temporale pluriennale;

• decrescenti secondo importi prefissati sulla base del raggiungimento della parità di costo elettrico-termico;

• proporzionalmente distribuiti anche su veicoli diversi da auto e furgoni.

Ricarica pubblica: capillarità, affidabilità, prezzi

La rete di ricarica pubblica presenta criticità tali da costituire, a nostro avviso, il principale motivo della scarsa penetrazione dei veicoli elettrici nel nostro Paese. Il numero di installazioni in rapporto al circolante può apparire adeguato, ma non lo è in rapporto al territorio e alla popolazione.

Mancano in particolare:

• infrastrutture capillari a bassa potenza in città per consentire la ricarica notturna a chi non può usufruire di quella privata domestica;

• l’elettrificazione totale di tutte le aree di servizio autostradale;

• ricariche a uso promiscuo stradale-nautico nei 40 porti marini e negli approdi sui laghi e sui fiumi

La scarsa affidabilità della rete è un secondo problema. Occorre:

• semplificare e velocizzare le procedure di concessione-allacciamento;

• esercitare una vigilanza più severa contro le occupazioni abusive;

• migliorare la manutenzione degli impianti;

• migliorare l’affidabilità degli strumenti digitali per l’utilizzo delle colonnine;

• armonizzare linguaggi, procedure e grafiche delle App di ricarica, oggi controintuitive e poco trasparenti.

I prezzi sono il punto più dolente della ricarica pubblica. Ai livelli attuali, infatti, non giustificano economicamente il passaggio al veicolo elettrico, almeno per chi non disponga di ricarica privata, a domicilio o al lavoro.

• Va ripresa e portata rapidamente a conclusione la riforma delle tariffe di rete applicate ai CPO avviata da Arera oltre un anno fa e oggi arenata.

• deve essere regolamentato il roaming per evitare che alla jungla delle App si sommi una jungla delle tariffe.

Ricarica domestica, installarla è un diritto

E’ necessario garantire che chiunque disponga di un posto privato, in garage o in un box, possa installare un impianto di ricarica velocemente e a costi contenuti.

Chiediamo perciò:

• che la legge garantisca espressamente a tutti i proprietari di un posto auto il “diritto alla presa”, come in Francia. Ciò significa togliere all’assemblea condominiale ogni possibilità di ostacolare l’installazione, anche quando essa comporti lavori negli spazi comuni;

• che per i condominii sottoposti a Certificazione prevenzione incendi (CPI) sia allineata la normativa edilizia generale con le disposizioni dei Vigili del Fuoco, oggi tra loro incoerenti o contraddittorie;

• che nelle nuove costruzioni sia obbligatorio predisporre ogni posto auto all’installazione di un punto di ricarica.

• che i bonus wallbox siano reintrodotti e finanziati, che siano certi, pluriennali ed erogati con la formula degli incentivi edilizi, cioè con semplice documentazione della spesa sostenuta da inserire in dichiarazione dei redditi per ottenere un credito d’imposta quinquennale.

• che il bonus wallbox per privati e aziende preveda una premialità aggiuntiva per i dispositivi abilitati alla bidirezionalità (V2G);

Ricarica privata e bollette elettriche

Anche la ricarica domestica e privata può risultare troppo costosa in alcuni specifici casi.

Chiediamo quindi:

• che ove non sia possibile collegare il posto auto con il Pod domestico il nuovo Pod dedicato alla ricarica sia considerato parte integrante dell’abitazione, rientrando nel medesimo contratto di fornitura ad uso domestico, con Iva al 10 anziché al 22%;

• che le bollette elettriche contengano una voce onnicomprensiva di tutti i costi variabili, permettendo di calcolare esattamente i costi di alimentazione del veicolo elettrico.

Per i parcheggi aziendali vale quanto detto sopra: l’azienda dovrebbe godere di un beneficio fiscale proporzionato alla percentuale di posti auto dotati di infrastruttura di ricarica.

Dealer più preparati

Concessionari e dealer sanno poco delle auto elettriche e del loro utilizzo su strada. E, conclusa la vendita, abbandonano il cliente a sé stesso.

A nostro giudizio dovrebbero invece:

• impegnarsi formalmente a colmare questa lacuna sia nel comparto vendite sia in quello assistenza-riparazione, fornendo consulenza energetica ai neo e-driver;

• dotare ogni autosalone di una struttura dedicata, o almeno di un venditore formato sul mezzo elettrico e sull’intero ecosistema che comporta;

• fornire sistematicamente la certificazione sullo stato di salute della batteria (SOH) per tutti i veicoli di seconda mano.

La formazione dei nuovi automobilisti

C’è un passaggio obbligato per tutti gli automobilisti: l’esame per la patente. Non c’è dunque opportunità migliore per formare driver consapevoli dei vantaggi della mobilità elettrica, dei fondamentali tecnici e delle modalità di utilizzo.

Quindi:

• nei programmi delle scuole guida si dedichi almeno metà della didattica teorica e su strada alle auto a batteria;

• la prova d’esame su strada preveda la guida su entrambe le tipologie di motore.

Informazione & narrazione

Il dibattito “elettrico sì-elettrico no” è diventato uno dei tanti argomenti polarizzanti per opposte tifoserie. Non può essere un caso. Tanto più se gli stessi schieramenti ne condividono altri: ambientalismo-negazionismo, rinnovabili-fossili, ideologia-pragmatismo e via dicendo. E’ un circolo vizioso che le istituzioni devono impegnarsi ad interrompere.

Per esempio:

• con campagne media di corretta informazione;

• con il sostegno ad eventi promozionali;

• confutando le “fake news” che alimentano le narrazioni avverse;

• mettendo a disposizione documenti tecnico-scientifici validati sui siti istituzionali;

• finanziando percorsi di studio e formazione specifici.

