L’auto a idrogeno? Dibattito in diretta Armaroli-Abbotto (su Vaielettrico)

Sabato prossimo 27 marzo, in diretta straming sulla nostra pagina Facebook dalle 17 alle 18, Nicola Armaroli e Alessandro Abbotto parleranno di idrogeno, nella sue varie sfumature di colore (verde, blu, grigio). E di possibile alternative all’auto elettrica, che entambi possiedono e guidano abitualmente.

Idrogeno, una prospettiva o un diversivo?

C’è un futuro per l’idrogeno in un sistema energetico decarbonizzato? Il moltiplicarsi delle iniziativa sull’idrogeno verde farebbero pensare di sì. E’ stato inserito nei piani di decarbonizzazione europei per il 2050. E ne ha parlato in Palramento il neo Ministro alla Transizione Ecologica Roberto Cingolani come la miglior soluzione a lungo termine. Sull’idrogeno, infine, si stanno buttando tutte le multinazionai petrolifere, in cerca di un modello di business che non le tagli fuori dal mercato. Il rischio è che l’idrogeno sia visto come alternativo all’elettrico anche nel settore dei trasporti, sottraendogli risorse. O che sia utilizzato come pretesto per frenare la diffusione delle auto a batterie, allungando la vita a quelle termiche.

Il no di Armaroli, il quasi sì di Abbotto

Il dibattito è sempre più acceso e si collega alla diffusione dell’ energie da fonti rinnovabili e addirittura allo sviluppo della futuribile tecnologia della fusione nucleare. Su questi temi Vaielettrico metterà a confronto due personaggi ben conosciuti ai suoi lettori: Nicola Armaroli, direttore di ricerca del CNR, e Alessandro Abbotto, direttore del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano – Bicocca. Il primo molto scettico sulla possibilità che l’idrogeno trovi applicazione diffusa nel trasporto, il secondo molto più possibilista.

Collegamento dalla nosta pagina Fecebook

Spiegheranno le loro ragioni in un dibattito moderato dai nostri due fondatori Mauto Tedeschini e Massimo degli Esposti. Il dibattito sarà trasmesso in diretta streaming sui nostri social sabato prossimo dalle ore 17 alle ore 18. Per collegarsi dalla nostra pagina Facebook cliccare qui. Chi volesse porre domande ai relatori più inviare un questito alla nostra mail info@vaialettrico.it oppure nella chat, direttamente durante il collegamento.