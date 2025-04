Auto elettrica, il 40% degli italiani pensa di acquistarla entro il 2026

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Due italiani su cinque pensano di acquistare un auto elettrica, entro la fine del 2026. Percentuale che sale nettamente con chi sta valutando una ibrida o una plug in. E un italiano su cinque ritiene che in futuro userà sempre di meno l’auto, preferendo andare a piedi o i mezzi pubblici

Cambiano le abitudini degli italiani, nelle aree urbane ma non solo. Cambiano per una maggiore sensibilità nei confronti della tutela dell’ambiente e della salute. Ma anche per ragioni economiche e sociali. In particolare nelle generazioni più giovani. Il quadro emerge dalla nuova edizione del Mobility Barometer, elaborato da Europe Assistance.

Gli italiani useranno di meno l’auto per bici e autobus

Rispetto a cinque anni fa, gli italiani dichiarano di camminare di più (il 38% del campione) e di utilizzare di più la bicicletta. sia muscolare che elettrica. Lo dichiara circa circa il 30% del campione, con un aumento del 21%). Inoltre, gli italiani usano sempre di meno il taxi, scegliere sempre meno spesso taxi e le soluzioni in sharing.

“Le motivazioni più diffuse che hanno determinato questi cambiamenti – si legge nel report – riguardano il costo dei trasporti o una nuova situazione familiare (30%) e le preoccupazioni per l’impatto ambientale dei propri spostamenti (25%)“.

Una tendenza che si conferma nelle intenzioni del campione anche dei prossimi 12 mesi. Il 41% del campione ha affermato che sceglierà di camminare di più (percentuale sensibilmente più alta rispetto alla media europea). Oppure preferendo i mezzi pubblici e le biciclette personali, soprattutto muscolari. E riducendo l’uso dell’auto privata (19%).

La percentuale di coloro che vogliono abbandonare le auto diesel o solo benzina per l’elettrica, sale con coloro che pensano di acquistare auto ibride o plug-in

Per quanto riguarda gli spostamenti in auto, la maggior parte delle auto possedute dagli italiani sono a diesel o benzina (77%). Ma il 40% degli intervistati (ben 13 punti percentuali in più sulla media europea) valuta l’acquisto di un veicolo elettrico nel prossimo anno. La percentuale sale all’85% fra coloro che intendono acquistare un’auto, preferendo, però, alle full electric i modelli ibridi (31%) o Plug-in (32%, oltre la media europea).

Quali sono le motivazioni di chi intende abbandonare le auto con motore endotermico? Il 35% per risparmiare sul costo del carburante e per ridurre il suo impatto ambientale. Il 33% perché i motori termici saranno sempre meno diffusi in futuro.

I costi (56%) e le preoccupazioni legate alla diffusione dell’infrastruttura di ricarica (27%) sono le principali barriere che ostacolano l’adozione dei veicoli elettrici fra gli italiani.

Bicicletta, la più amata da due italiani su tre

Il 66% degli italiani possiede almeno una bicicletta, un valore di poco superiore alla media europea. In particolare di tipo muscolare (63%, contro il 17% di chi dichiara di averne almeno una bici elettrica).

Il 67% del campione si dice interessato alla possibilità di sottoscrivere una polizza per la propria bicicletta. In particolare, per ricevere assistenza in caso di incidente o guasto (44%, in aumento del 9% rispetto al 2024). Mentre il 27% sarebbe disposto a destinare a questo servizio un budget superiore ai 100€.

Il 60%, con il dato più alto d’Europa, è interessato alle polizze basate sulla persona, per coprire tutti gli spostamenti, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.

