Auto elettrica, incentivi e ricarica: UNRAE apre i suoi dati agli e-driver



















Scegliere un’auto oggi significa orientarsi tra motorizzazioni diverse, incentivi, limitazioni al traffico, costi di utilizzo e nuove tecnologie. Per chi guarda all’elettrico, il quadro è ancora più articolato: oltre al prezzo e all’autonomia entrano in gioco ricarica, regole locali e agevolazioni. UNRAE, che rappresenta i costruttori esteri in Italia, annuncia un nuovo corso per portare i suoi dati e le sue competenze anche direttamente agli automobilisti.

È un cambiamento di comunicazione, ma anche di prospettiva. Dopo 75 anni di attività, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri vuole infatti superare il tradizionale rapporto con operatori del settore e istituzioni per rivolgersi in modo più diretto a chi l’auto la compra, la utilizza e deve scegliere tra tecnologie sempre più numerose.

Per la mobilità elettrica è un passaggio interessante, perché la trasformazione del mercato non riguarda soltanto l’arrivo di nuovi modelli a batteria. Cambiano anche le modalità di ricarica, le regole di accesso alle città, gli incentivi e le informazioni necessarie per valutare il costo e l’utilizzo di un veicolo.

Dall’autonomia alla ricarica: cosa deve sapere chi sceglie elettrico

L’elettrificazione sta portando sul mercato un numero crescente di modelli e di tecnologie. Per l’automobilista, però, la scheda tecnica di un’auto non è sufficiente a descrivere l’esperienza d’uso.

Per una vettura elettrica diventano centrali aspetti come la possibilità di ricaricare a casa o sul posto di lavoro, la disponibilità di infrastrutture pubbliche, i tempi di ricarica e le regole locali. A questi si aggiungono gli incentivi, che possono variare in funzione del territorio e delle disposizioni in vigore.

È proprio nella disponibilità di informazioni aggiornate che UNRAE intende ampliare il proprio ruolo, mettendo a disposizione del pubblico una parte delle competenze e dei dati accumulati nel corso della propria attività.

Incentivi e regole cambiano da Regione a Regione

Tra i servizi già disponibili attraverso UNRAE ci sono le informazioni sulle agevolazioni fiscali a livello regionale, insieme alla mappatura delle ZTL e delle limitazioni alla circolazione.

Per chi valuta un’auto elettrica, sono informazioni tutt’altro che secondarie. Il quadro delle agevolazioni non è infatti necessariamente identico in tutta Italia e anche le regole di accesso alle aree urbane possono differire tra un territorio e l’altro.

La possibilità di consultare informazioni organizzate e aggiornate può quindi aiutare l’automobilista a valutare la convenienza di una determinata soluzione senza fermarsi al solo prezzo di listino.

Un mercato elettrico sempre più internazionale

UNRAE sottolinea inoltre la propria rappresentatività nei diversi comparti dell’automotive e segnala il recente ingresso di nuovi costruttori asiatici.

È un elemento rilevante anche per il mercato delle auto elettriche, nel quale i marchi cinesi e asiatici hanno aumentato la propria presenza internazionale. L’ampliamento dell’offerta rende più articolata la scelta per gli automobilisti italiani, ma anche più importante disporre di informazioni verificabili su modelli, tecnologie e condizioni di utilizzo.

Il nuovo corso dell’associazione nasce proprio con l’obiettivo dichiarato di tradurre dati, norme e informazioni tecniche in contenuti comprensibili, senza limitarsi alla comunicazione rivolta agli addetti ai lavori.

Il nuovo corso parte dai cittadini

«Attraverso la traduzione di dati, tecnologie e norme complesse in informazioni chiare, verificabili e utili, vogliamo aiutare e favorire scelte consapevoli», spiega il presidente di UNRAE Roberto Pietrantonio.

L’associazione dispone già di alcuni strumenti rivolti agli automobilisti, tra cui la piattaforma per verificare le campagne di richiamo dei veicoli, le mappe delle limitazioni stradali e le informazioni sulle agevolazioni regionali.

A questi servizi si aggiungeranno nuove iniziative e una comunicazione più strutturata sui canali digitali e social. Tra ottobre e novembre è inoltre previsto il lancio di “I Mestieri dell’Auto”, progetto dedicato alle professionalità che stanno accompagnando l’evoluzione dell’industria.

Anche l’informazione diventa parte della transizione

La transizione elettrica non si misura soltanto nel numero di auto a batteria vendute. Richiede anche informazioni più precise per chi deve scegliere e utilizzare questi veicoli.

Capire quali incentivi sono disponibili, quali limitazioni interessano una determinata città e quali strumenti consentono di orientarsi nel mondo dell’auto è sempre più parte della mobilità quotidiana.

È su questo terreno che UNRAE dichiara di voler ampliare il proprio impegno: non solo rappresentare l’industria presso le istituzioni, ma mettere una parte delle proprie conoscenze a disposizione di chi, ogni giorno, deve decidere come muoversi.

UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), è l’Associazione che rappresenta le Case estere operanti sul mercato italiano delle autovetture, dei veicoli commerciali, industriali, autobus, dei rimorchi e semirimorchi. Oggi associa 47 Aziende e i loro 72 marchi di 15 Paesi diversi commercializzati in Italia.