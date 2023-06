Auto elettrica in salita/2 I consumi veri di Franco e Maurizio

Franco e Maurizio viaggiano in auto elettrica: ci scrivono dopo aver letto la risposta a Lorenzo sui consumi in salita. E ci danno ragione. Molti altri lettori hanno detto la loro nel blog. Chi usa l’auto elettrica e parla per esperienza diretta conferma le nostre valutazionie. I commentatori da salotto eccepiscono. Nulla di nuovo sotto il sole.

di Maurizio Maggia

C onfermo anzi evidenzio la vostra risposta, in quanto l’estate scorsa dopo qualche giorno che ho passato in ferie in un hotel, sono partito da Merano con il 100% della carica della mia Hyundai Kona Eccellent 64 KWh per dirigermi al Passo Stelvio, andatura andante (tutto tranne che economica) con aria condizionata spinta . . . Poi discesa (ovviamente) e altri 2 passi di montagna per un totale di dislivello cumulativo di circa 5.000 metri e un totale di circa 200 tornanti!!!

-Primo pensiero: il tragitto per qualsiasi autovettura risulta estremamente impegnativo e molto dispendioso in termini di carburante (endotermiche) o energia (EV) in quanto i tornanti con importante pendenza impongono ogni volta una partenza pressoché da zero. Inoltre forte attrito di gomme per i 200 tornanti!!! Inoltre un traffico sopra la media impone notevoli fermate sia per ciclisti, sia per fare transitare le auto al contrario, e anche 2 lavori in corso con semafori con traffico alternato.

Un incidente che ci ha bloccato per un’ora circa, 2 persone robuste a bordo con 80/100 kg di bagagli (mele biologiche comprate comprese).

Alla prova dello Stelvio: 28,4 kWh/100 km in salita

-Secondo pensiero: la Kona con molta sicurezza è la numero uno delle EV riguardo alla rigenerazione, sia per potenza e per modulabilità, e in tutto questo tragitto ho toccato i freni solo 5 volte causa imponderabili imprevisti tra cui un cagnolino scappato improvvisamente dai suoi tutori . . . Ergo una estrema rigenerazione quindi un recupero incredibile.

-Terzo pensiero: il resto del viaggio ai limiti estremi di legge sulle statali e poi entrato a Brescia Ovest in autostrada sempre al massimo di legge, uscita a Verona est e poi salito in collina.dove abito (ulteriori 500 metri di dislivello).