Auto elettrica in crisi? Non in Europa

Auto elettrica in crisi? Lo si sente dire spesso in Italia, ma i dati europei dicono tutt’altro: in gennaio vendite cresciute del 34%, a 124.341 immatricolazioni.

Auto elettrica in crisi? In gennaio +34% a quota 124 mila. Bene le ibride, male le plug-in

In una mercato in calo (complessivamente -2,6%) nel primo mese dell’anno, le elettriche sono in controtendenza e risalgono al 15% di quota. Merito soprattutto della Germania, che ha visto un’impennata delle vendite del 53,5%, a 34.498, il 16% del totale. In positivo anche Belgio (+37.2%), e Olanda (+28.2%), mentre la Francia è risultata sostanzialmente stabile (-0.5%). Bene anche l’Italia, considerando che le vendite sono passate da 2.984 (gennaio 2024) a 6.729 unità, ma la quota di mercato resta inchiodata al 5%, 10 punti sotto la media europea. Nel continente si vendono sempre meno, invece, le ibride plug-in, scese dell’8,5% a 61.406 unità: quota di mercato il 7,4%, la metà delle elettriche pure. Mentre crescono ancora le ibride, in ascesa del 18,4%, con 290.014 unità immatricolate.

La quota della EV (15%) batte di 5 punti il diesel (10%)

Continua a scendere la quota delle auto a benzina (al 29,4%) e diesel (al 10%), quest’ultimo ormai 5 punti percentuali sotto l’elettrico. A che cosa è dovuto l’expoloit delle auto a batterie? Gennaio scontava un duplice effetto, uno positivo e uno negativo. Da una parte c’è la pressione sulle Case auto a immatricolare veicoli a emissioni zero per evitare, o almeno a contenere, le pesanti multe previste dalla UE per chi sfora i limiti fissati con il 2025. Dall’altro, in negativo, c’è lo spostamento dell’offerta delle Case cinesi sui veicoli ibridi, per evitare i dazi imposti da Bruxelles sulle sole elettriche made in Cina. Ma forse comincia a pesare anche il sospirato arrivo di una gamma più ampia di auto elettriche di piccole dimensioni, con prezzi più abbordabili. Dopo la Citroen e-C3, la Renault 5 e la Fiat 600 e Panda, ora debutta la Hyundai Inster.

