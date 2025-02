L’Economist: “L’auto elettrica è il futuro, l’ibrido un successo momentaneo”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

The Economist, uno dei più “ascoltati” settimanali finanziari a livello globale prende posizione a favore dell’auto full electric. In un editoriale, dopo aver ammesso il successo delle ibride e ibride plug in, secondo gli ultimi dati delle vendita, prevede che le cose a breve cambieranno. Grazie “al continuo calo del prezzo delle batterie e il miglioramento delle infrastrutture di ricarica” l’auto elettrica prevarrà sull’ibrido.

Per dirla con gli anglosassoni, un endorsement che pesa tantissimo. The Economist, settimanale pubblicato a Londra fin dal 1843 e “bibbia” del liberismo in campo economico, si è sbilanciato a favore del successo delle auto elettriche. In un editoriale appena pubblicato, non si dilunga sulle resistenze delle case automobilistiche contro la transizione. Viene dato per assodato il passaggio alla mobilità elettrica. Si domanda piuttosto di quale tipo.

“L’auto elettrica sarà scelta dagli automobilisti rispetto all’ibrido non appena caleranno i prezzi delle batterie”

In sostanza, quello che interessa al settimanale britannico, è indicare il vincitore tra i modelli “green” e tra le tecnologie. La premessa – e non poteva essere diversamente – sottolinea il successo attuale delle ibride, che sembrano avere il favore degli automobilisti. Senza distinzione di portafoglio: “Gli appassionati di motori benestanti potrebbero essere tentati supercar superveloci i cui sistemi ibridi sono per lo più un tentativo di aumentare le prestazioni di motori già immensamente potenti“.

Finisce “l’ansia da autonomia delle batterie”

Ma anche “chi ha un budget più modesto – si legge ancora – potrebbe prendere in considerazione uno dei tanti modelli di ibridi plug-in. Questi ibridi sono un’opzione più economica rispetto alla piena carica a batteria e alleviano l'”ansia da autonomia” delle auto solo elettriche“.

Ma sarà un successo momentaneo. E, come spesso accade, sarà lo sviluppo della tecnologia vincente a indicare la direzione. “Con il continuo calo del prezzo delle batterie e il miglioramento delle infrastrutture di ricarica, le auto completamente elettriche diventeranno più economiche delle auto ibride o esclusivamente a benzina“.

L’editorialista aggiunge alcune considerazioni “personali”, che sottolinea gli aspetti positivi di una “guida silenziosa, fluida e rapida“. A suo dire guiderà gli automobilisti verso modelli per tutte le tasche, senza il bisogno di “prestazioni da super car”.

Parole che non potrebbero essere più chiare.

