Auto aziendali: “L’Italia è un paradiso fiscale per le vetture più inquinanti”

Tra i membri della Ue, l’Italia è il Paese che maggiormente sovvenziona le auto aziendali inquinanti, con benefici fiscali pari a 16 miliardi di euro l’anno. Seguono la Germania (13,7 miliardi), la Francia (6,4 miliardi) e la Polonia (6,1 miliardi). In questo modo, si ostacola il passaggio delle flotte aziendali all’elettrico.

I dati arrivano dall’ultimo studio di Transport & Environment (T&E), la principale organizzazione europea che si occuppa di decarbonizzazione dei trasporti. E riguardano, di fatto, le “esenzioni fiscali per la concessione dei veicoli ai dipendenti come benefit“. Esenzioni che prevedono quattro voci: “tassazione dei benefit , ammortamento del costo dei veicoli, detrazioni IVA e carte carburante“.

In Italia, leasing di un’auto endotermica costa di meno

Con una avvertenza molto importante: si tratta di benefici di cui non godono i proprietari di auto private. Ma allo stesso tempo si tratta di un mercato di assoluto rilievo, come sottolinea lo studio “Le auto aziendali rappresentano il 60% di tutte le immatricolazioni di auto nuove in Europa“, scrive T&E.

Ma l’Italia non è solo il paese che concede più agevolazioni fiscali (alle imprese e non ai cittadini). In base alle disposizioni fiscali, l’effetto è tale per cui le aziende sono invogliate ad acquistare auto alimentate da combustibili fossili. E a non fare il passaggio alle auto elettriche. Il report di Transport&Environment lo esemplifica con il noleggio in leasing di una BMW X3 diesel; azienda e dipendente beneficiano di esenzioni per oltre 21 mila euro l’anno. Lo stesso avviene se paragoniamo due modelli con prestazioni simili, dove il vantaggio è sempre per gli endotermici. “Il noleggio di una VW Tiguan a benzina, considerando la pressione fiscale, costa oltre 3 mila euro l’anno in meno di quello di una VW ID.4“.

UK e Spagna, penalizzate le auto aziendali inquinanti

Altrove non è così e fanno l’esatto opposto dell’Italia. Nel Regno Unito e in Spagna i vantaggi fiscali per le auto aziendali inquinanti sono molto più bassi. In questi Paesi, gli incentivi maggiori vanno alle imprese che sostengono il passaggio alle auto elettriche. Nel Regno Unito , in particolare, queste misure hanno avuto un immediato risvolto positivo per la decarbonizzazione del parco auto: le elettriche sono salite al 21,5 per cento dell’immatricolato.

Gli effetti distorsivi dei benefici fiscali – si legge ancora nello studio di T&E – emergono anche da altri particolari. Per esempio, la possibilità di utilizzate l’auto azienale come benefit per una promozione accentua il vantaggio per i modelli più inquinanti. “In molti Paesi per l’acquisto di un SUV inquinante si beneficia in media di un vantaggio fiscale di 8.900 euro; in Italia, caso limite, si arriva a un risparmio fiscale di 16.400 all’anno”.

Visto il peso complessivo delle auto aziendali sulle immatricolazioni complessive, questo spiega perché “nei mercati europei, le aziende immatricolano il doppio dei Suv endotermici e ibridi rispetto ai privati“. Complessivamente, i benefici per i Suv aziendali nei cinque principali Paesi Ue ammontano a 15 miliardi, di cui oltre un terzo (5,8) arrivano dall’Italia. Anche in questo caso, maglia nera.

Infine, dallo studio emerge come i cittadini contribuiscano come se non più delle aziende alla decarbonizzazione dei trasporti. “Nella prima metà del 2024, il 13,8% di tutte le nuove immatricolazioni private UE era costituito da BEV; per quanto riguarda le immatricolazioni aziendali la percentuale è stata del 12,4%“. In Italia i numeri sono in sostanziale parità, per quanto lontanissimi come sappiamo dalla media europea: 3,9% per il canale privato, 4% per quello corporate.

T&E: “Alla Commissione europea chiediamo un provvedimento sulle flotte aziendali per favorire l’elettrico”

Non c’è dubbio che i governi stiano cercando un modo per sostenere l’industria automobilistica europea. Ma allo stesso tempo, non è questo il modo per raggiungere gli obiettivi che si è data la Ue per la decarbonizzazione dei trasporti. Non per nulla – segnala il think tank T&E – nella sua lettera di “incarico al candidato Commissario per i Trasporti sostenibili, la presidente Urusla von der Leyen chiede espressamente ad Apostolos Tzitzikostas di presentare una proposta per rendere più ecologiche le flotte aziendali“.

E alla Commissione si rivolge Andrea Boraschi, direttore di T&E Italia per presentare nel 2025 un regolamento per rendere più ecologiche le auto aziendali. “Ci aspettiamo che si attivi per porre fine a questa enorme anomalia fiscale. Ma molto può essere fatto, e in tempi brevi, anche a livello nazionale”

