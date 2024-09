Auto elettrica, Bruxelles contro l’industria Ue: “La Cina è più avanti”

Bruxelles è preoccupata per il futuro dell’auto elettrica in Europa. “La Cina è più avanti e gli obiettivi al 2035 non si raggiungono magicamente da soli”. Così il commissario al Mercato interno Thierry Breton che ieri ha incontrato una ventina di rappresentanti dell’automotive

Visto da Bruxelles “il quadro non è per nulla roseo”. Il mercato dell’auto elettrica in Europa è dominato da Tesla e le case cinesi stanno per sbarcare in massa, nelle concessionarie ma anche nelle fabbriche del Vecchio Continente.

Bruxelles preoccupata sul futuro dell’auto elettrica In Europa: “Il quadro non è per nulla roseo”

Ma la Commissione non ci sta e il commissario uscente al Mercato interno, il francese Thierry Breton (ex manager France Telecom) non ha nascosto tutte le sue “preoccupazioni” per l’obiettivo al 2035, quando la Ue ha deciso che non verranno immatricolate più auto con motori a scoppio.

Del resto, i numeri gli danno ragione e lo ha ricordato nell’incontro che ha avuto con una ventina di rappresentanti delle case automobilistiche. “La produzione europea di veicoli elettrici è in calo (nel 2024 si prevede che ne saranno realizzati di meno rispetto agli 1,8 milioni di modelli del 2023), dal momento che la domanda ristagna”.

“Gli obiettivi al 2035 per l’auto elettrica non si raggiungono magicamente da soli”

Anche se in uscita, il commissario Breton ha altresì ricordato che la nuova Commissione non farà sconti. Compito di Bruxelles, ha detto Breton ai manager e dirigenti “non è quello di indorare la pillola, o di stare seduti ad aspettare che i nostri obiettivi per il 2035 si materializzino magicamente“.

Anche perché incombe la concorrenza cinesi: “La Cina è molto più avanti nella produzione di veicoli elettrici a prezzi accessibili”.

Le case di Pechino, con i loro modelli a basso costo potrebbero interessare non poco i consumatori europei che hanno ampiamente dimostrato di non voler spendere per le auto elettriche il 25-30% rispetto ai modelli a motore termici della stessa tipologia.

In buona sostanza, Breton anche a nome della Commissione – che sarà guidata ancora da Ursula von der Leyen – ha voluto sottolineare gli errori delle case automobilistiche che hanno puntato su modelli di grande cilindrata. E ora devono rivedere i loro piani.

Ma non devono pensare di farlo senza tener conto degli obiettivi di decarbonizzazione che si è data l’Unione europea: quelli procederanno come da programma. Per Von der Leyen uno dei primi scogli da superare nel suo secondo mandato che si apre nel 2025.

