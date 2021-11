Auto elettrica, ecco perché conviene ricaricarla con il Sole “di casa”

Conviene ricaricare l’auto elettrica con il Sole di casa? Quanto? Quali spese bisogna affrontare per dotarsi di impianto fotovoltaico con accumulo? La risposta è sì. Sempre di più, tra l’altro, con il forte incremento dei prezzi per l’energia elettrica e i combustibili fossili. Per far fronte all’aumento delle tariffe e alla loro oscillazione, infatti, l’impianto fotovoltaico domestico rappresenta una soluzione da esplorare sia per soddisfare in sicurezza e in autonomia le esigenze di casa sia per ricaricare la propria auto elettrica, soprattutto se abbinato a un accumulatore.

Di Fabio Stefanini*

La corsa al rialzo delle materie prime: ecco perchè

Le bollette sono aumentate notevolmente dal 1° ottobre a causa dell’aumento delle quotazioni delle materie prime. Ciò ha comportato una crescita del costo per il gas del 14,4% e del 29,8% per l’elettricità (fonte ARERA). In particolare, nel 2021, la spesa annuale di una famiglia italiana per l’elettricità sarà di circa 631 euro, con un incremento del 30% rispetto al 2020 (pari a 145 euro). Bisogna inoltre osservare i prezzi dei carburanti tradizionali, riportati nella tabella:

Carburante Prezzo* (ottobre 2020) Prezzo* (ottobre 2021) Variazione % Benzina 1,59 euro/litro 1,73 euro/litro +9 % Diesel 1,26 euro/litro 1,37 euro/litro +9 % GPL 0,59 euro/litro 0,80 euro/litro +36 % Metano 0,976 euro/kg 1,65 euro/kg +69 %

*fonti: MiTe e assogasmetano.it

La grande variabilità delle tariffe dei combustili fossili può influire sulle spese e sul bilancio economico di un nucleo familiare. E riguarda anche l’energia elettrica, come detto sopra. Infatti, il fuel mix del sistema nazionale (ovvero l’insieme di fonti primarie utilizzate per la produzione elettrica) contiene una percentuale rilevante di gas naturale (superiore al 42% nel 2020, seconda solo alle fonti rinnovabili, con un valore del 45%). Ad ogni modo, ARERA ha fornito le seguenti tariffe (suddivise per fasce orarie) nel mercato tutelato per l’ultimo trimestre dell’anno.

Fascia Oraria Prezzo energia* (ottobre 2021) F0 (fascia unica) 0,204 euro/kW F1 (giorno) 0,218 euro/kW F2 e F3 (sera e weekend) 0,197 euro/kW

*Condizioni economiche per i clienti del mercato tutelato (IV trimestre 2021)

Dopo aver fatto questa premessa, è possibile compiere un confronto dettagliato tra il costo energetico di un’autovettura con motore a scoppio e la corrispondente versione elettrica. Successivamente, si può spiegare il ruolo strategico dell’impianto fotovoltaico a casa.

L’energia elettrica di casa conviene

Si prenda in considerazione una vettura compatta come la Volkswagen Golf. Nel caso della motorizzazione a benzina (1.0 TSI da 110 cv), il consumo medio su strada si aggira intorno a 6,8 litri per 100 km. Prendendo come riferimento il prezzo della benzina per il mese di ottobre 2021, si traduce in circa 1.659 euro all’anno per fare 14.100 km (percorrenza media di un’auto in Italia, indicata nel precedente contributo).

Nella versione elettrica (e-Golf da 100 kW), invece, il consumo medio è di 168 Wh/km (fonte EV database) e corrisponde a circa 516 euro di spesa ricaricando a casa durante il giorno o 466 euro durante la sera e nei weekend. Si parla quindi di una riduzione rispettivamente del 69% e del 72%.

A questo punto, si può inserire nell’analisi l’idea dei pannelli solari. Stando al rapporto “Solare fotovoltaico 2020” del GSE, il dimensionamento di un impianto domestico italiano è di 4,6 kW, con una percentuale di autoconsumo rispetto al totale dell’energia prodotta intorno al 35%.

Tale dato risente del fatto che l’energia generata dall’impianto può essere consumata immediatamente, al momento della produzione. Ma ciò non avviene continuamente. Quando si è per esempio fuori casa, durante il giorno, la maggior parte dell’energia prodotta risulta inutilizzata e viene ceduta alla rete elettrica.

Un’opportunità da considerare è il servizio di Scambio sul Posto (SSP) fornito dal GSE. La società provvede a restituire il valore dell’energia elettrica sul mercato (PUN), insieme a un contributo per ogni kWh scambiato con la rete quando l’impianto produce in eccedenza l’energia. Questa viene pagata a circa 0,10-0,15 euro/kWh, portando a un rimborso sulla bolletta. Un’opzione conveniente se l’energia prelevata risulta sostanzialmente simile a quella immessa nella rete. Sul lungo termine, invece, l’abbinamento di un impianto fotovoltaico con accumulo è preferibile. Infatti, lo Scambio sul Posto porta a un costo dell’energia prelevata maggiore rispetto alla tariffa pagata per l’energia immessa in rete.

Fotovoltaico e accumulo: l’autoconsumo arriva al 90%...

Ecco allora che entra in scena il sistema di accumulo. Si tratta di un dispositivo in grado di raccogliere l’energia prodotta durante le ore di luce e di metterla a disposizione nel momento in cui serve (anche di notte e nelle giornate piovose o nebbiose). Si diminuisce così la richiesta d’energia alla rete elettrica, raggiungendo un’autonomia energetica quasi del 90%.

Inoltre, l’energia viene consumata nel luogo di produzione, evitando sprechi per il trasporto e ottimizzando il valore del sistema fotovoltaico. Tra le batterie più diffuse attualmente sul mercato ci sono quelle al litio (dotate delle prestazioni migliori) piombo-acido e nichel-cadmio. Altre tipologie sono le batterie al gel, stazionarie e AGM. La capacità varia da 2 kWh a 12 kWh, mentre la vita utile può arrivare a 10 anni circa. In media, un impianto fotovoltaico da 3 kW con accumulatore ha un prezzo di circa 6.000 euro (chiavi in mano). Tale cifra comprende già lo sconto del 50% legato al bonus ristrutturazioni.

Al budget si deve poi aggiungere il costo di una wall-box domestica (si va da poche centinaia di euro a 1.000-2.000 euro per i prodotti “premium”).

…E la ricarica può costare 14 volte meno della benzina

A questo punto, si può prendere nuovamente in esame la ricarica dell’auto elettrica con un impianto fotovoltaico di casa, in modo da valutarne l’impatto economico. Inoltre, bisogna considerare il costo livellato dell’energia (LCOE), definito dall’ENEA: “il ricavo medio per unità di elettricità generata necessario a recuperare i costi di costruzione e gestione di un impianto di generazione durante un presunto ciclo di vita finanziaria e di funzionamento”. In Italia, il suo valore è arrivato a 0,05 euro/kWh per l’elettricità generata dal fotovoltaico (tra i più bassi d’Europa). Tenuto conto di questo dato e dell’efficienza dell’auto elettrica, come più sopra indicata, il rifornimento a casa della vettura richiederebbe una spesa di 118 euro, circa 14 volte in meno rispetto alla versione a benzina.

Il fotovoltaico con accumulo: le prospettive

Gli impianti fotovoltaici dotati di batterie, secondo il rapporto statistico 2020 del GSE, sono cresciuti in modo rilevante negli ultimi cinque anni. Hanno raggiunto quasi 40.000 unità al termine del 2020 (rispetto alle 633 del 2015). La potenza nominale è di 189 MW, mentre quella installata degli impianti connessi ai sistemi di accumulo è di 231 MW. La maggior parte delle installazioni (58%) si trova in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

In prospettiva, pannelli solari e accumulatori potranno aiutare lo sviluppo delle comunità energetiche, condividendo i benefici dell’autoproduzione energetica. Peraltro, nel 2050, si prevede che 264 milioni di cittadini europei assumeranno il ruolo di prosumer nel mercato dell’energia, arrivando a generare circa il 45% dell’elettricità rinnovabile complessiva delle comunità. Uno scenario promettente e che include la trasformazione delle abitazioni in piccole centrali produttive e diffuse sul territorio. Al servizio anche (e soprattutto) della mobilità elettrica.

*General Manager Otovo Italia