Auto elettrica e fotovoltaico: viaggiare gratis in Italia si può

L’abbinata fra auto elettrica ed energia prodotta da fonti rinnovabili domestiche, il fotovoltaico in particolare, è la “chiusura di un cerchio” virtuoso che soddisfa ecologia e convenienza economica. Vi sono però diversi elementi da analizzare. Dall’evoluzione dello scenario energetico alle formule d’investimento, senza scordare gli aspetti tecnici e burocratici. Li affronteremo con il contributo di Fabio Stefanini, General Manager di Otovo Italia. Otovo è un operatore norvegese specializzato nell’installazione di pannelli fotovoltaici, arrivato quest’anno in Italia con un modello di business innovativo tutto digitale.

Uno sguardo alla geografia

Di Fabio Stefanini*

La configurazione geografica e climatica dell’Italia illustra il potenziale d’utilizzo dei pannelli solari. Si possono installare in tutto il Paese, dal momento che la maggior parte del territorio riceve più di 2000 ore di sole all’anno, con punte di oltre 2600 ore luce nel Mezzogiorno. Ciò si traduce in un elevato irraggiamento, ovvero la quantità di energia solare incidente su una superficie unitaria in un determinato intervallo di tempo, tipicamente un giorno (kWh/m²/giorno). Questo può variare in base alla latitudine e alle condizioni climatiche locali. Ad ogni modo, l’ENEA ha calcolato che, per un impianto di potenza nominale pari a 1 kWp (1000 Watt di picco, ossia la produzione massima istantanea dei pannelli) vengono prodotti rispettivamente:

– 1080 kWh nel Nord Italia;

– 1350 kWh nel Centro Italia;

– 1500 kWh nel Sud Italia.

Bisogna inoltre tenere in considerazione i moduli in silicio monocristallino, poiché rappresentano quelli maggiormente indicati per i pannelli solari fotovoltaici. Le versioni più prestazionali hanno una potenza che si aggira intorno a 400 Wp e un’occupazione di circa 4.5 m² per kWp.

Auto elettrica, fotovoltaico e utenze domestiche

Dopo aver determinato la capacità produttiva dei pannelli solari, si può definire il dimensionamento dell’impianto di casa in base anche ai consumi della propria auto elettrica. A tal proposito, i modelli più efficienti hanno un consumo medio di circa 150 Wh/km (Tesla Model 3, Fiat 500E, Hyundai IONIQ Electric, Dacia Spring). I più energivori, invece, come i SUV, hanno un valore superiore a 200 Wh/km (fonte EV Database). Considerando la percorrenza media di un’auto in Italia (14.100 km, fonte UNRAE), un’elettrica ‘parsimoniosa’ richiede dunque intorno a 2,1 MWh di energia all’anno per muoversi. Una quantità rilevante, ma che si traduce in circa 5,7 kWh al giorno.

Supponendo d’installare un impianto a Roma, si possono ottenere 290 kWh all’anno per ogni m² di superficie ricoperta di pannelli fotovoltaici. A Milano 230 kWh, mentre a Palermo si può salire fino a oltre 400 kWh/anno (con una radiazione solare media di 1900 kWh/ m²).

Quanti pannelli servono?

Per la ricarica dell’auto elettrica con il fotovoltaico bisogna poi mettere in conto una perdita del 15-20% di efficienza tra il rifornimento vero e proprio e le operazioni per caricare e scaricare l’eventuale accumulatore. Per ottenere 2,1 MWh, sono così necessari 2,64 MWh all’anno che si “traducono” in 1,95 kWp di pannelli fotovoltaici. In altre parole, una superficie pari a circa 9 m². E, considerando che l’impianto medio residenziale in Italia (da 4,4 kWp) richiede una ventina di metri quadrati di pannelli (con un investimento medio di 6.000 euro e un rendimento annuale del 24%), si può capire come sia pienamente fattibile soddisfare le esigenze elettriche per la mobilità e per la vita quotidiana.

La scelta del futuro, oggi

L’Unione Europea ambisce a diventare carbon-neutral nel 2050. Per raggiungere questo obiettivo, ha definito dei target intermedi da raggiungere. Ad esempio, per il 2030, prevede di soddisfare almeno il 32% dei propri consumi energetici attraverso le fonti rinnovabili. E, dal 2035, la Commissione Europea ha proposto di vendere esclusivamente nuovi veicoli commerciali leggeri e automobili a zero emissioni di CO2.

Nel frattempo, in Italia, il PNIEC ha fissato il traguardo (per il 2030) di una quota di energia da FER del 30% per i consumi finali lordi di energia (nel 2018 la % di energia predotta da FER è pari al 17,8%). Il piano nazionale verrà però sottoposto a revisione per rispettare il nuovo target di riduzione delle emissioni fissato di recente dall’UE (-55% al 2030 per l’intera Unione rispetto al 1990).

Si dovrà quindi passare da 96 GW di capacità produttiva con fonti rinnovabili a 114 GW. Ma soprattutto, da 52 GW a 64 GW di energia generata attraverso gli impianti fotovoltaici. Bisogna ricordare che, dal 2007 al 2020, la potenza fotovoltaica installata in Italia è passata da 0.1 a 21,6 GW.

E deve accelerare ulteriormente, attraverso politiche d’incentivazione e la semplificazione delle procedure. Non è solo una questione ambientale, ma anche economica. Per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e dall’oscillazione dei prezzi di queste materie prime.

Basti pensare al recente aumento del costo dell’elettricità, che ha registrato un +10% proprio per l’incremento del prezzo degli idrocarburi e dei permessi di emissione di CO2. Altri aumenti sono in vista dal 1° ottobre (leggi)

Milioni di opportunità

Il fotovoltaico rappresenta dunque un’opportunità per promuovere la produzione e l’utilizzo di una risorsa naturale, non esauribile e rinnovabile. In particolare, l’Italia deve puntare sulla formazione di un’industria nazionale addetta alla produzione di tecnologie per la generazione elettrica da fonti rinnovabili, così come sull’energy storage, ossia sui sistemi di accumulo, da abbinare agli impianti di produzione per massimizzare l’autoconsumo. Una soluzione molto utile, soprattutto per il settore residenziale. Sul territorio italiano ci sono sei milioni di abitazioni che potrebbero godere del fotovoltaico domestico insieme a una quantità analoga di veicoli elettrici.

L’energia pulita è pronta. Lo siamo anche noi?

*General Manager Otovo Italia.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —