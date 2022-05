Auto elettrica e fotovoltaico: se alimentassi la mia casa?

Stefano T. ha un’auto elettrica e sta per installare un impianto fotovoltaico. Si chiede se potrà utilizzare la batteria dell’auto come accumulo al servizio delle utenze domestiche. Ricordiamo ai lettori che possono inviare quesiti alla redazione scrivendo all’indirizzo mail info@vaielettrico.it

La batteria della mia Vw ID.3 ce la farebbe

” Vi pongo un quesito, e soprattutto lancio un’idea se non è mai stata presa in considerazione. Sono in procinto di installare un impianto fotovoltaico sopra il tetto del mio garage indicativamente di potenza di 4,5 kw.

Mi sono chiesto se la mia Volkswagen Id.3 parcheggiata in garage può diventare un accumulatore e utilizzare la batteria della macchina, collegata alla rete domestica e all’impianto elettrico e all’impianto fotovoltaico, per provvedere ai servizi notturni della mia abitazione. Per i miei calcoli sono irrisori: luci, piccoli elettrodomestici, frigorifero con un assorbimento stimato nelle ore notturne massimo di 3/4 kWh totali.

Nessuna casa automobilistica si è posta il problema di come l’auto elettrica possa diventare un sistema integrato nell’economia abitativa e non solo un puro mezzo di trasporto? Ci sono studi in merito o addirittura possibilità di poter evolvere verso una soluzione integrata auto abitazione fotovoltaico in simbiosi?

Tutto questo gestibile e programmabile sia da casa che dall’auto, sicuramente non può portare a una indipendenza totale dalla rete ma sicuramente può conciliare le esigenze di integrazione e di risparmio„

Certo, nessun problema tecnico

RISPOSTA- L’integrazione auto-fotovoltaico-utenze domestiche è una possibilità concreta, tanto che ha già una definizione (Vehicle to Home) e una sigla codificata (V2H).

Dal punto di vista tecnico nulla ne impedisce l’adozione. Batterie di un’auto elettrica con una capacità come la sua di 58 kWh, potrebbero molto facilmente sostenere i consumi notturni di un’abitazione erogando parte dell’energia accumulata durante il giorno dall’impianto fotovoltaico. In sostanza, potrebbe rimpiazzare l’accumulo abbinato ai pannelli fotovoltaici per ottimizzare l’autoproduzione. I cui costi sono abbastanza elevati. Oggi solo pochi modelli di auto, per esempio Leaf, sono predisposti per cedere energia all’esterno, ma quasi tutti possono essere facilmente adattati per farlo, con poche modifiche (vedi qui). E molti costruttori stanno valutando progetti analoghi (leggi).

Ma mancano le norme per consentirlo

La ricarica bidirezionale delle batterie auto, del resto, consentirebbe di fornire una scorta di energia anche alla rete elettrica nazionale, bilanciandola quando scarseggia la produzione di elettricità dal fonti rinnovabili intermittenti e non programmabili come il fotovoltaico e l’eolico (Vehicle to Grid o V2G). Anche qui sono in corso numerose sperimentazioni (leggi).

I problemi sono principalmente normativi e di regolamentazione. L’energia elettrica, infatti, non è un bene fisico, come la benzina o la farina, che si possa scambiare liberamente con una transazione commerciale. E’ viceversa un servizio, regolato da un complesso sistema di norme che assegna ad organismi nazionali come GSE e Arera il compito di gestirne i meccanismi, anche economici. Tutto insomma deve passare dalla rete elettrica.

La nuova realtà che sta prendendo forma con l’arrivo delle auto elettriche apre quindi prospettive che al momento non sono state ancora disciplinate. Ma tutto il mondo, e l’Italia, è al lavoro per farlo.

