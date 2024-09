Una nuova auto elettrica? Dieci consigli per comprare informati, trattando da pari a pari con i venditori. Ce li dà Luchino Damiani, un assiduo frequentatore di Vaielettrico con 30 anni di esperienza in diverse concessionarie. Gli abbiamo chiesto di condividerla con i nostri lettori e questo è il risultato. Grazie a Luchino e buona lettura.

di Luchino Damiani

Un buon venditore di auto, pardon “consulente commerciale”.. come viene attualmente definito, ovviamente dovrebbe avere l’ obiettivo “win-win” in cui entrambe le parti raggiungono gli obiettivi col massimo della soddisfazione.

Se il venditore non riesce a darvi soddisfazione è perchè…

Purtroppo molto spesso questo non avviene, per vari motivi:

1) mancanza di attitudine e/o carenza di formazione del venditore;

2) la mancanza di attenzione alle richieste del potenziale cliente. Il più delle volte occorre comprendere il “non detto”, cercare la motivazione anche inconscia che spinge verso un determinato veicolo (a volte esigenze specifiche celano magari un tentativo di distinguersi, una ricerca di prestigio con marchi “Premium” o versioni “speciali”). Talvolta sarebbe necessario far “ragionare” il cliente per evitare delusioni.

3) stringenti obiettivi di vendita del mese/trimestre assegnati al venditore. Discendono solitamente dalla Casa alla concessionaria..o anche da esigenze “interne” (in base dallo stock di vetture e dagli impegni firmati con la Casa). Pertanto vengono promossi veicoli e/o forme commerciali specifiche, modalità di pagamento “a rate” (con le società finanziarie del gruppo o altre convenzionate).

Il cliente “debole” rischia di soccombere e comprare l’auto sbagliata

In questi casi il cliente “debole” (nelle motivazioni di acquisto o nelle sue conoscenze sui veicoli proposti) talvolta soccombe, ritrovandosi un veicolo che non lo soddisfa a pieno. Ciò causa molta frustrazione e spesso lo induce a frequentare l’ officina assistenza lamentando varie problematiche, talvolta più o meno grandi difetti di assemblaggio, taratura o progettazione di qualche parte del prodotto. Al contrario il cliente soddisfatto e convinto della propria auto spesso tralascia difetti più evidenti e riconosciuti.

Ecco quindi un breve decalogo, una serie di consigli per chi, alle soglie del 2025, pensa di cambiare il proprio veicolo e deve orientarsi in scenari che mutano verso una nuova tecnologia.

Il punto di partenza: analizzare bene le proprie esigenze di mobilità

Se oggi dovessi consigliare un conoscente che deve cambiare vettura, per mutate esigenze o problematiche di funzionamento della attuale, sicuramente suggerirei di:

1) analizzare molto bene le attuali modalità d’uso del veicolo, tenendo conto dei km giornalieri ed annuali percorsi, in quale tipologia di strade (montagna, città, autostrada etc) e con che tipo di carico a bordo (persone, animali ed oggetti trasportati saltuariamente o con frequenza)

2) se i km percorsi sono superiori ad una certa soglia (diciamo sopra i 12000 km anno) verificare i tipi di alimentazione motore più idonei, per non incorrere in spese eccessive di acquisto e/o manutenzione; chi fa quotidianamente lunghe percorrenze autostradali (senza adeguate soste ogni 2 ore o 250 km ca) avrà bisogno di veicoli con caratteristiche diverse da chi effettua saltuariamente o solo periodicamente lunghe tratte (non si compra un veicolo 4×4 solo perché una volta l’anno nevica qualche giorno)

3) informarsi precedentemente alla visita in Saloni di Rivenditori e Concessionari sui modelli potenzialmente interessanti ed adeguati alle proprie necessità; in ogni contesto di vendita troveremo “consulenti” che “consiglieranno” quello che hanno in quel momento a disposizione. Non bisogna farsi prendere dalla fretta: valutare attentamente le loro proposte, magari chiedere di fare una prova su strada se e quando possibile, non farsi condizionare a concludere subito la trattativa.

Mai fermarsi al primo concessionario

Al giorno d’oggi è sempre più necessario visitare diversi punti vendita e tenere in considerazione più alternative possibili (sia per budget che per caratteristiche necessarie del veicolo): può darsi che si scopra che una certa vettura (anche di un marchio poco conosciuto al momento) è più aderente ai propri bisogni.

4) Valutare se siamo già adesso nelle condizioni sufficienti per passare ad una vettura con batteria ricaricabile: plug-in e BEV sono relativamente nuove e poco conosciute in Italia, ma rappresentano un nuovo modo di guidare e di gestire i propri spostamenti.

Se abbiamo un posto auto privato, attrezzabile magari con una presa elettrica adeguata (16A, tipo GreenUp) o semplice WallBox anche il contratto da 3kWh è più che idoneo per gestire la vettura elettrica ricaricando la batteria dopo l’ora di cena, ritrovandola già carica per il giorno successivo.

Aderendo poi alla sperimentazione offerta gratuitamente da Arera-GSE è possibile avere fino a 6kWh nella fascia 00.00/07.00 dei giorni lavorativi (sempre di domenica ed altri festivi). Va presentata la domanda però entro 31/12/2024 con impianto WB idoneo (lista sul sito GSE). Ma non è generalmente indispensabile, visto che di notte i consumi di casa sono piuttosto bassi e le moderne wallbox gestiscono i prelievi entro la potenza disponibile.

I consulenti commerciali preposti a vendere auto con batterie ricaricabili (BEV, PlugIn) dovrebbero per prima cosa offrire un servizio di consulenza che prevede anche la valutazione facoltativa dell’impianto di casa/garage per accertarsi dell’idoneità dell’impianto elettrico e delle eventuali modifiche necessarie ad installare il punto di ricarica; è possibile ovviamente rivolgersi autonomamente al proprio elettricista di fiducia (con idoneità a rilasciare la conformità impianto alle norme vigenti).

Verificare su internet se ci sono colonnine funzionanti nelle zone frequentate abitualmente

5) Verificare su internet (browser o App -gMaps Google o specifiche tipo NextCharge ed altre) la posizione delle colonnine attualmente attive nelle zone abitualmente frequentate (attorno casa, lavoro, palestre e parchi, centri commerciali ed uffici cui solitamente ci rechiamo), e verificare anche a quali tariffe è possibile effettuare ricariche pubbliche (con App TariffeEV sono evidenziati quali abbonamenti o altre App di attivazione delle colonnine si ottengono le migliori tariffe a kWh ).

Talvolta i propri fornitori di elettricità di casa hanno anche servizi di ricarica stradale con piani agevolati; comunque su ilportaleofferte.it di ARERA è consigliabile (a prescindere dall’auto) scegliere un contratto di fornitura più economico. Basta indicare nei campi di richiesta dati il consumo annuale riportato in bolletta e la zona di residenza, e scegliere se Tariffa Fissa o Variabile nel tempo.

6) in caso di scelta di vettura non già ben conosciuta è sempre consigliabile fare una prova su strada, anche breve, giusto per verificare la facilità di guida e l’usabilità dei principali comandi (talvolta occorre imparare nuove tecniche, come ad esempio scegliere le varie modalità di frenata rigenerativa nelle elettrificate BEV e PLUG IN (anche in mild/full hybrid ci sono specifici comandi per fare regolazioni).

Dovrebbe essere compito dell’accompagnatore (venditore o altro driver) spiegare sinteticamente come si sfrutta al meglio una moderna vettura; non bisogna scoraggiarsi se talvolta sono poco motivati e distratti o… meno preparati di noi ! purtroppo ancora capita… e di qui si salta al punto 7.

Non ascoltare i tuttologi da bar

7) in caso di dubbi o di atteggiamento poco motivato o preparato del consulente e/o driver che accompagna nella prova della vettura prescelta. Meglio fare eventualmente un’altra visita in quella concessionaria (magari è solo un problema momentaneo) oppure in altre concessionarie/ punti vendita di zona. Come in ogni lavoro sono le persone che fanno la differenza nel servizio offerto.

8) non farsi condizionare dai vari “tuttologi” da bar, da coloro che (magari per loro carenze) si sono trovati male con la vettura X, e (purtroppo) neppure dai frequenti atteggiamenti negativi di certi venditori: di sicuro avranno un altro affare – per loro?- da proporre.

9) una volta scelta la nuova vettura, fare con calma il contratto d’ordine (tralascio per brevità il capitolo “incentivi”, che spero venga superato da altri strumenti incentivanti).

Pacchetti accessori, scegliere con cura

Ci sarà da valutare i vari “pacchetti accessori” disponibili; non farsi tentare da dispositivi che poi non serviranno di frequente, magari a discapito di utilissimi ADAS ancora facoltativi (esempio: meglio scegliere il cerchio più piccolo – costi inferiori in acquisto e successiva sostituzione pneumatici- ma considerare magari la “visione angolo cieco e/o in retromarcia” che potrebbero evitare costosi incidenti : la sicurezza innanzi tutto!

A proposito di cerchioni & pneumatici: ho riscontrato (purtroppo spesso) che taluni “consulenti commerciali” non sono adeguatamente preparati sulla gestione dei cambi stagionali; verificare sul libretto “uso & manutenzione” che la vettura sia eventualmente “catenabile” per il periodo 15 novembre>15 aprile (e ulteriori ordinanze comunali o del gestore rete autostradale), altrimenti è meglio concordare subito una delle due soluzioni:

(a) consegna vettura già dotata di pneumatici 4stagioni M+S Con Snowflakes – da tenere tutto l’anno e cambiare solo a fine battistrada. Talvolta sono nelle opzioni, altrimenti si può contrattare un cambio da fare Rigorosamente in fase di PreConsegna. Dipende dal gommista: se interno alla concessionaria o ditta esterna potrebbero richiedere comunque un supplemento.

(b) farsi preventivare un eventuale secondo treno pneumatici invernali da cambiare (le BEV ne hanno di specifici). E’ sempre importante per chi vive in zone soggette a ghiaccio, neve oppure va a sciare o comunque in aree montane. E’ un anticipo di spesa. Quindi ci troveremo il pneumatico giusto estate ed inverno che aumenterà il vantaggio di non dover sostituire quelli usurati per un intervallo di tempo molto più lungo e soprattutto consentirà minori consumi e migliori spazi frenata e tenuta di strada.

Studiare in anticipo il manuale d’uso

10) in attesa del momento della consegna della nuova autovettura, consiglio di studiarsi un po’ per volta il manuale “Uso e Manutenzione” (talvolta cartaceo, più spesso in PdF). Procuratevelo prima (sentire eventualmente l’Assistenza in concessionaria), in modo da arrivare tranquilli e già preparati al ritiro dell’auto. Con maggior preparazione si sopperirà a certe inesattezze o scarso tempo eventualmente dedicato dal “consegnatore” incaricato (generalmente una figura specifica, talvolta lo stesso venditore nelle piccole concessionarie).

Si vivrà con maggior godimento il momento di presa di possesso e si sarà meno confusi con l’accumularsi di tante nuove nozioni legate a comandi, funzioni, personalizzazioni, accessori e … scadenze di manutenzione !

Diffidare dei maghi del valore futuro

NB 1: le vetture BEV circolano su strade spesso mal tenute; vanno verificate sul ponte in officina per sicurezza, esattamente quanto le altre. Poi alle scadenze dei “tagliandi” magari richiederanno solo rabbocchi di livello ed eventuale sostituzione del filtro abitacolo. Difficile siano necessarie ulteriori operazioni se va tutto bene. Non pensare che si può risparmiare totalmente sulla manutenzione specifica: servirà ad evitare problemi più seri in futuro e mantenere attive le garanzie della Casa (fare sempre le estensioni se disponibili !), nonché un valore migliore di vendita in caso poi si decida di sostituirla dopo qualche anno .

NB 2: Diffidate dei Maghi del Valore Futuro delle vetture – qualsiasi motorizzazione- perché di questi tempi è difficile pronosticare le conseguenze di eventuali possibili restrizioni alla circolazione o cambiamenti nel mercato globale dei carburanti. Più difficilmente la corrente elettrica – per chi ricarica prevalentemente a casa o lavoro- potrà raggiungere cifre folli. Se poi è possibile ricaricare da impianto FV … il Sole non aumenterà le tariffe 😉

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-