Auto elettrica di massa? L’Italia non è pronta, scrive Giorgio, raccontando le vicissitudini di ricarica in un sabato nei dintorni del Lago di Garda. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Auto elettrica di massa? Vi racconto i guai di ricarica in un sabato di luglio…

“Sabato di luglio. Da Peschiera vogliamo andare a Tremosine venendo dalla A4. A mezzogiorno ci sono 36 gradi. Batteria al 25 %, decido di ricaricare alla HPC di Peschiera. 4 stalli, due non funzionanti, ma non segnalati, quindi tutti vanno pensando siano liberi e stanno minuti sotto il sole a cercare di capire perché non caricano. Gli altri due occupati con code, almeno tre veicoli a stallo. Spazio infimo bordo parcheggio camion. Neanche una tettoia per proteggersi dal sole rovente. Il bar della stazione è chiuso e quindi decido di andare in una altra colonnina a due km, sempre Enel X in un distributore Eni lì vicino. Arrivo ma niente, non parte la carica. Personale Enel x di assistenza completamente impotente e inutile. Sempre 40 gradi, anche lì nessuna tettoia. A 4 km a Lazise altra colonnina. Arrivo, ma ci sono due auto in coda che da due ore aspettano che una Tesla che ha ricaricato al 100% liberi il posto“.

Chiamo la Polizia Municipale: “Non ci compete”

“Chiamo il 113. Mi rispondono che non compete alla Polizia urbana multare chi sta nello stallo. Poi capisco che al proprietario della Tesla conviene lasciarla lì tutto il giorno, piuttosto che pagare i parcheggi della zona. Abbiamo nel frattempo perso un’ora e mezza solo per cercare di ricaricare sul lago di Garda. Dovevamo arrivare a Tremosine alle 13, siamo arrivati alle 18 dopo aver aspettato due ore di ricarica su una AC a 11 kW . Turisti di ogni nazionalità incazzati neri perché vagano da una stazione all’altra in cerca di ricaricare. Chiedetemi se voglio un’altra auto elettrica, ma soprattutto se l’Italia è pronta per l’auto elettrica di massa. La risposta è no, no e assolutamente no. Una gita fuori porta non può essere un disagio continuo per la pessima manutenzione delle stazioni di ricarica“. Giorgio Lazzarini

Auto elettrica di massa? Più manutenzione delle colonnine e più senso di responsabilità

Risposta. Cominciando col dire che la Polizia Municipale ha torto a lavarsene le mani. Il Codice della strada ora prevede che il divieto di sosta “con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica. E che il divieto vale anche per i veicoli “che non stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre un’ora l’operazione”. Ciò detto, ribadiamo quanto scritto più volte: non basta installare colonnine, bisogna anche essere in grado di farle funzionare. E questo è tanto più vero in periodi in cui strade e autostrade sono affollate di turisti. Qualche settimana fa abbiamo riportato un racconto analogo: un sabato di passione per ricaricare sulla AutoBrennero. È vero che d’estate capita spesso di far la fila anche per la benzina, ma in questo caso l’attesa è più breve. Occorrerebbe poi senso di responsabilità da parte degli automobilisti elettrici, rimuovendo l’auto quando arriva all’80% di ricarica. Quel 20% di riempimento residuo richiede un sacco di tempo e se non se ne ha proprio necessità…