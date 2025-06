Auto elettrica, come fanno in Cina a tagliare i prezzi? Non pagano i fornitori

Come fanno in Cina a sostenere la corsa al ribasso dei listini dell’auto elettrica? Non pagando i fornitori. Ridotta all’osso è questa la sintesi di una elaborata analisi del mercato automotive appena pubblicata. Un servizio che prende spunto dalla lotta senza quartiere che i marchi più grandi hanno scatenato per conquistare quote di mercato. Con il governo di Pechino che da un lato spinge per un consolidamento del settore (ci sono oltre 100 marchi di primo livello). Ma dall’altra – dopo aver ottenuto risultati anche sul lato ambientale, ora vuole raffreddare il mercato.

Auto elettrica, in Cina un terzo dei costruttori cinesi quotati ha passività correnti superiori alle attività correnti

Lo studio ha rivelato che oltre un terzo dei costruttori cinesi quotati ha oggi passività correnti superiori alle attività correnti. Sintomo di un deterioramento della liquidità dovuto a una competizione interna feroce, fatta di sconti aggressivi e vendite al limite della sostenibilità. I produttori, in primis BYD, leader del settore, stanno utilizzando il capitale circolante per finanziare la crescita. Ritardando i pagamenti ai fornitori e accettando marginalità sempre più ridotte. Il risultato è un mercato iper-competitivo e instabile. Con il governo di Pechino che ha cominciato la manovre per invertire la rotta.

La spinta espansiva di BYD è emblematica, fa notare il Financial Times. Il deficit di capitale circolante ha superato i 15 miliardi di euro alla fine del 2024. La casa automobilistica ha scelto di non ricorrere al debito convenzionale. Ma finanziare lo sviluppo mediante la dilazione dei pagamenti a valle della catena produttiva. Una strategia che ha permesso a BYD di guadagnare terreno nei volumi, ma a discapito della solidità dell’intero ecosistema industriale. Rivali come Geely, Nio, Seres, BAIC e JAC seguono lo stesso schema, con un deficit aggregato di 17,8 miliardi di RMB.

Il rischio è che si stia replicando nel settore dell’auto elettrica ciò che è già avvenuto nel comparto immobiliare. Con uno scenario da bolla che potrebbe scoppiare sotto il peso del debito sommerso. Una situazione che ha spinto anche i vertici del governo cinese a intervenire, convocando i principali produttori per intimare la fine degli sconti eccessivi e chiedere tempi di pagamento più brevi ai fornitori, entro i 60 giorni.

La Cina teme la replica della bolla immobiliare: potrebbe scoppiare sotto il peso del debito sommerso nel settore auto elettrica

I numeri parlano chiaro: nel primo trimestre 2025, i margini operativi medi sono scesi al 3,9%, con un calo di 0,7 punti rispetto all’anno precedente. Anche gli utili aggregati sono in flessione del 6,2%, in una dinamica che vede l’aumento dei volumi di vendita senza però una crescita proporzionale dei profitti. Il rischio paventato dagli analisti è quello di una “crescita senza profitti”, che rende l’intero comparto vulnerabile a oscillazioni economiche o cambiamenti normativi.

Nel frattempo, il Ministero dell’Industria cinese ha dichiarato di voler rafforzare i controlli contro pratiche anticoncorrenziali, per impedire un’ulteriore corsa al ribasso che potrebbe compromettere la sopravvivenza di molti operatori. Ma l’eventuale consolidamento del mercato, da tempo atteso, procede lentamente proprio a causa del forte sostegno statale a diversi gruppi in difficoltà.

Le implicazioni per l’Europa (e per l’Italia)

Mentre la Cina cerca un equilibrio tra competizione e sostenibilità industriale, le ripercussioni sul mercato europeo sono già visibili. Le auto elettriche cinesi, spesso vendute a prezzi estremamente competitivi, stanno guadagnando terreno anche nel Vecchio Continente. Al momento, l’incertezza sulla solidità finanziaria dei produttori non solleva ancora dubbi sulla loro capacità di mantenere prezzi così bassi nel lungo periodo, soprattutto se vincolati a condizioni più rigide di pagamento e margini compressi.

