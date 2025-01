Auto elettriche, la Cina prepara l’invasione low cost: vendite su del 47%

La Cina conferma la sua supremazia nel settore delle auto elettriche: secondo i dati a consuntivo del 2024, le vendite di full electric, e ibride plug in (NEV, New Energy Vehicle) sono salite del 40,7% rispetto a un anno fa. Mentre il 2025 diventerà l’anno del sorpasso ufficiale nelle vendite sui veicoli con motore tradizionale.

Per la Cina è sicuramente un buon viatico per il suo prossimo obiettivo: “invadere” il mondo occidentale con i modelli a basso prezzo, nonostante i dazi americani ed europei. I dati pubblicati da una delle Federazione cinesi di case automobilistiche non lasciano spazio a dubbi di sorta: Pechino domina il settore delle auto elettriche a livello globale.

Cina, la vendita di auto full electric e ibride plug in rappresenta nel mercato interno il 47% del totale

Le vendite al dettaglio di auto elettriche e ibride plug in in Cina sono aumentate del 40,7% nel 2024 rispetto al 2023. Confermando la leadership del gigante asiatico in un settore fortemente sostenuto da Pechino, con incentivi e sussidi. Secondo le statistiche della China Passenger Car Manufacturers Federation (Cpca), nel 2024 sul mercato cinese sono stati venduti 10,899 milioni di modelli ibridi o elettrici, un record. Rappresentano il 47% del totale di 22,894 milioni di veicoli venduti in Cina nel 2024.

Tutto questo mentre i marchi cinesi si preparano alla “grande campagna” del 2025. Conquistare nuove quote di mercato anche in Europa e Stati Uniti grazie a una serie di modelli “a basso prezzo”. Primo fra tutti – ma non solo – la Seagull del colosso BYD, che avrà un costo base di listino appena sopra i 12 mila euro. Una mossa a cui alcune case europee hanno già risposto.

La corsa continua nel 2025, l’anno del sorpasso

Una corsa sul mercato interno cinese che non è certo destinato a fermarsi. Secondo le previsioni, il 2025 sarà ovviamente l’anno del sorpasso ufficiale della vendita di auto NEV rispetto ai motori tradizionali. Lo ha anticipato il Financial Times, che si è basato su prendendo come base le stime di banche d’affari come Ubs e Hsbc. Le vendite di veicoli elettrici (EV) in Cina cresceranno del 20%, superando i 12 milioni di unità nel 2025. Significativo il calo previsto per le vendite di veicoli a combustione interna. Dovrebbero diminuire di oltre il 10%, scendendo sotto gli 11 milioni di unità.

