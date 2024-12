Bruxelles, il partito della Von der Leyen va all’assalto dell’auto elettrica

Il Partito Popolare Europeo ha proposto una revisione delle regole di Bruxelles per il passaggio all’auto elettrica. E che porteranno al divieto – a partire dal 2035 – per la produzione di auto con motori a combustione interna. La stessa posizione del governo italiano, ma non dai partiti socialisti, di sinistra e verdi in Europa

Il futuro dell’auto elettrica diventa un tema “divisivo” per le prossime elezioni politiche in Germania. Nonché una possibile grana per il secondo mandato della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Di fatto, prevalgono gli interessi particolari tedeschi nel momento in cui l’Europa, invece, dovrebbe dare risposte nette alla crisi dell’automotive. Visto che il settore è stretto tra la minaccia di dazi alle importazioni negli Stati Uniti. Così come annunciato dal presidente eletto Donald Trump. E l’invasione dei modelli “green” cinesi, più economici nonostante le tariffe aggiuntive fino al 45% decise da Bruxelles.

Partiamo dalla notizia. Il Partito Popolare Europeo appoggia il “position paper” presentato da Italia e Repubblica ceca, che potrebbe essere votato l’11 dicembre. Nel documento, votato da 15 Paesi ma non da Spagna, Francia e Germania, si chiede una revisione delle tappe di avvicinamento alla scadenza del 2035.

Bruxelles difende l’auto elettrica dai dazi annunciati da Trump e l’invasione dei modelli cinesi

La bozza invita anche a definire standard chiari per i carburanti a zero emissioni, garantendo che questi offrano una riduzione significativa rispetto ai carburanti tradizionali, mantenendo come obiettivo finale la neutralità climatica entro il 205

Infine, il PPE sottolinea l’importanza delle tecnologie come i veicoli ibridi plug-in (PHEV) e richiama l’attenzione sulla necessità di migliorare la disponibilità e l’accessibilità economica dei veicoli elettrici, oltre a potenziare le infrastrutture di ricarica e rifornimento per carburanti alternativi.

Il Partito popolare europeo, che ha come maggiore azionista la Cdu di cui è espressione la presidente Von der Leyen, entra nel dibattito europeo sulla crisi dell’auto ma in realtà guarda al voto in Germania. La crisi sta colpendo duramente le case automobilistiche tedesche. Come testimonia l’annuncio di Volkswagen: per la prima volta nella sua storia vuole chiudere stabilimenti in Germania.

I partiti del centrosinistra e dei Verdi vogliono accelerare il passaggio all’elettrico per contrastare la concorrenza cinese. Le destre si battano per prolungare la vita ai modelli endotermici e difendono i combustibili alternativi a basse emissioni. Il punto di caduta potrebbero essere aiuti al settore automotive per difendere la filiera e per sostenere le ricadute sociali di una crisi che pare destinata a durare anche nel 2025. Sarà il primo scoglio da aggirare per la Commissione von der Leyen.

