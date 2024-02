Auto elettrica Apple, il progetto è morto. Anni e anni di lavoro non hanno dato i risultati attesi e la società di Cupertino ha annunciato internamente lo stop.

Auto elettrica Apple: tutto finito, meglio l’intelligenza artificiale

L’idea di un veicolo rivoluzionario, a zero emissioni e totalmente connesso, è stata accarezzata da molti big al di fuori del mondo automotive. Qualche anno fa ci provò anche un uomo geniale come James Dyson, re dei piccoli elettrodomestici intelligenti, chiudendo poi il progetto dopo avere investito centinaia di milioni. Ora è la volta di Apple a gettare la spugna, prendendo in contropiede i quasi 2.000 dipendenti che lavoravano con Kevin Lynch, vicepresidente incaricato del progetto. Gran parte del personale sarà spostato nella divisione che si occupa di intelligenza artificiale, un filone di ricerca che l’azienda considera molto più promettente nel breve e nel lungi periodo. Ma c’è da aspettarsi che la parte dello staff che si occupava delle questioni più prettamente legate all’ingegneria del veicolo dovranno trovarsi un’altra occupazione. In questi casi negli Stati Uniti si procede a licenziamenti immediati, senza alcun paracadute.

Restano in pista Sony e la cinese Xiaomi

La notizia di Apple che getta la spugna è stata accolta con un filo di ironia dal patron di Tesla. Elon Musk ha pubblicato un tweet in cui compaiono le emoji di un saluto e una sigaretta. A Wall Street, invece, le azioni di Apple sono salite, segno che l’addio al progetto non lascia particolari rimpianti. A questo punto resta da capire che cosa faranno gli altri colossi dell’elettronica di consumo ancora impegnati nel progetto auto elettrica. Sony ha in corso un progetto che va avanti da anni, con un prototipo, la Vision S, impegnato da tempo in lunghe prove su strada. Due anni fa il gruppo giapponese ha stretto un’alleanza con Honda, per avere un partner in grado di sviluppare la parte più prettamente legata all’ingegneria del veicolo. Ma non ci sono stati aggiornamento recenti. Molto più avanti sembra essere la cinese Xiaomi, che a dicembre ha presentato la sua prima auto, la SU7, puntando a diventare uno dei primi 5 produttori di auto al mondo.