Auto elettrica all’italiana: pregiudizi più forti dell’esperienza

Gli italiani e l’auto elettrica: l’interesse c’è, ma si risolve per lo più nei pregiudizi sentiti al bar. E l’acquisto continua a spostarsi ad un futuro lontano. Conta poco – o forse nemmeno arriva alle orecchie dei più – l’esperienza largamente positiva della minoranza di automobilisti che la possiede e la utilizza quotidianamente. È il paradosso che emerge dalla ricerca “L’Italia e l’auto elettrica: tra percezioni e consapevolezza” (qui le slide con i risultati integrali del rapporto) , presentata a Villa Blanc dall’Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School in occasione della conferenza UNRAE di fine anno.

Lo studio mette a confronto le valutazioni sull’auto elettrica di non possessori e possessori, utilizzando anche modelli avanzati di Intelligenza Artificiale per analizzare in profondità opinioni, timori e vissuti reali. E’ stato realizzato dall’Osservatorio Unrae/Luiss diretto da Fabio Orecchini e Luca Pirolo e presentato dal curatore Luigi Nasta, Ricercatore Luiss Business School.

Il risultato è una fotografia nitida del vero ostacolo alla transizione: non tanto la tecnologia, quanto il divario tra percezione e conoscenza concreta.

Pregiudizi più forti dell’esperienza: cosa frena i non possessori

Tra chi non guida un’auto elettrica, le barriere appaiono soprattutto cognitive e informative. Il 67% teme la durata della batteria, oltre il 58% giudica insufficiente la rete di ricarica autostradale e il 72% considera il prezzo d’acquisto troppo elevato. Dati che raccontano una diffidenza strutturale, spesso costruita “da fuori”, senza un’esperienza diretta del mezzo. Qui sotto la composizione del campione di “non possessori” preso in esame dal rapporto. Da notare che il 59% dichiara redditi inferiori ai 35.000 euro annui e il 65,7% è in possesso di laurea triennale.

E qui le loro abitudini di mobilità, abbastanza simili, come vedremo,,,,,,,, a quelle del possessori di auto elettrica. Ma solo il 9,8% ha preso in esame attivamente l’acquisto di una EV pur disponendo della possibilità di ricaricare a casa o al lavoro (41,2%)

Colpisce in particolare un altro elemento: quasi la metà del campione dichiara difficoltà nel reperire e interpretare informazioni affidabili su costi reali, incentivi, autonomia e tempi di ricarica. Un segnale chiaro di come la comunicazione sull’elettrico, in Italia, resti frammentata e discontinua, lasciando spazio a narrazioni parziali o superate. E queste ultime, più che i dati reali, portano il 71,8% del campione ad escludere l’acquisto di un’auto elettrica nei prossimi 3 anni. Tuttavia c’è un promettente 22,6% che sarebbe pronto all’acquisto anche domani se si verificassero condizioni economiche molto favorevoli.

Quindi su costoro dovrebbero concentrarsi gli interventi qui sotto individuati:

Prezzo, incentivi e ricarica: le vere leve della transizione

La ricerca individua con chiarezza le leve su cui intervenire per sbloccare il mercato. La priorità assoluta è la riduzione del prezzo di acquisto, indicata dal 55,4% degli intervistati. Subito dopo emerge il tema della stabilità degli incentivi, considerata più importante della loro entità: ciò che manca, oggi, è la prevedibilità nel tempo.

Segue la richiesta di una rete di ricarica capillare e affidabile, soprattutto sulle lunghe percorrenze, indicata come priorità massima dal 12,7%. Infine, la garanzia di lunga durata sulla batteria risponde direttamente alle paure tecnologiche, raccogliendo oltre il 50% delle preferenze complessive nelle prime tre posizioni. Tutto il resto – wallbox gratuite, servizi digitali, test drive estesi, abbonamenti energetici – resta marginale.

Chi guida elettrico racconta un’altra storia

Il confronto con i possessori di BEV è forse il dato più interessante dello studio. L’esperienza reale d’uso smentisce molte delle paure più diffuse: il 56,4% apprezza la maggiore economicità rispetto al termico, mentre oltre il 70% giudica adeguata la gestione quotidiana dell’autonomia.

Le criticità tecniche percepite dall’esterno si ridimensionano drasticamente una volta al volante, benchè le condizioni di partenza non siano molto dissimili, a parte il reddito medio annuo più alto, una lieve prevalenza di maschi , e un titolo di studio superiore.

Quasi identiche invece le esigenze di mobilità. Aumenta lievemente il numero di che percorre meno di 30 km al giorno, ma solo il 38% ha un impianto per la ricarica domestica.

Per la maggioranza del campione la sostenibilità è una leva identitaria per il possesso di una BEV. Una larga maggioranza crede che la mobilità elettrica porti un forte beneficio all’ambiente e il 72% dichiara di averla scelta per coerenza con i propri valori etici. Una larghissima maggiorana esprime soddisfazione e tende a trasformarsi in un promotore della transizione in prima persona.

C’è però un punto di convergenza tra chi l’elettrico lo guida e chi no: l’infrastruttura di ricarica pubblica e autostradale non è ancora sufficientemente omogenea e affidabile. Un limite che continua a influenzare la percezione di utilizzabilità del mezzo, soprattutto per chi affronta viaggi extraurbani.

Percezione e consapevolezza: il vero nodo italiano

Il messaggio finale della ricerca è chiaro: la transizione elettrica in Italia non richiede rivoluzioni, ma un sistema più solido e coerente. Dove manca informazione chiara e esperienza diretta, la percezione resta bloccata; dove l’auto elettrica entra nella quotidianità, molte barriere cadono.

Prezzi competitivi, infrastrutture affidabili, protezione dal rischio tecnologico e strumenti informativi trasparenti sono le condizioni per trasformare l’interesse in fiducia. In questo contesto, la creazione di ecosistemi di “social proof”, in cui gli attuali utilizzatori di BEV possano diventare riferimento per i futuri acquirenti, emerge come una leva concreta per accorciare la distanza tra realtà e immaginario dell’elettrico. Solo così la mobilità a zero emissioni potrà diventare, anche in Italia, una scelta non solo possibile, ma davvero desiderabile.

LEGGI anche “Auto elettriche al lumicino? Quel che manca è la buona informazione” e guarda il VIDEO