Auto elettrica al lavaggio, un azzardo? Macché…

Auto elettrica al lavaggio, un azzardo? Sergio, un lettore di Torino che ha appena acquistato una 500e usata, ce lo chiede preoccupato. La risposta in un VIDEO short di Paolo Mariano: pochi secondi per spiegare (e mostrare) che non è vero. Ricordiamo che le vostre domande vanno inviate a info@vaielettrico.it, come mail o, se preferite, con un breve video, anche se girato col telefonino.

Auto elettrica al lavaggio: con la mia 500e…

“Salve a tutti, ho acquistato una Fiat 500 elettrica di seconda mano e devo dire che ne sono piuttosto soddisfatto. Anche perché faccio solo tratti piuttosto brevi, in genere dalla cintura torinese, in cui vivo, al centro città. Mi sto man mano documentando sull’elettrico, per la ricarica, l’autonomia ecc. Vorrei che mi tranquillizzaste in merito all’auto-lavaggio. Alcuni amici, scherzando ma non troppo, mi hanno messo in guardia sul fatto che l’acqua irrorata così forte potrebbe penetrare e danneggiare batteria e motore. Posso andare senza problemi? Grazie fin d’ora per un’eventuale risposta“. Sergio F.

Può andare tranquillo, senza dar retta a leggende…

Risposta. Abbiamo preferito lasciare la risposta a ul video qui sopra di Paolo Mariano: poche chiacchiere a condire le immagini della sua Volkswagen ID.3 al lavaggio. E se vuole tranquillizzarsi ancor più le consigliamo di guardare su Twitterun cliccatissimo video girato in Cina durante un’inondazione. Si intravvedono auto termiche ferme ai bordi della strada, mentre arriva una Tesla Model 3 che procede tranquilla nonostante l’acqua arrivi ad altezza-cofano. È la migliore dimostrazione del fatto che nelle auto elettriche le batterie sono waterproof.: le unità di trasmissione e le celle sono sigillate. E questo non riguarda solo le Tesla. In genere si ritiene che bastino 300 mm. o poco più per far sì che un’auto inizi a galleggiare. In questa situazione, con un veicolo a combustione interna, possono accadere invece cose spiacevoli. Le prese d’aria montate in basso aspirano l’acqua direttamente nella presa del motore, “affamandolo” di aria e bloccandolo. Con effetti nefasti anche sui tubi di scarico, che che si trovano a pochi cm. da terra.