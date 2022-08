Auto elettrica a Milano? Non ci sono le condizioni, sostiene Luca, un avvocato che guida una Lexus ibrida: ecco quel che servirebbe. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

di Luca Bosi

“S ono un avvocato milanese e percorro 20-25.000 km l’anno ed almeno l’80% per lavoro, sia per udienze che per appuntamenti con le imprese che assisto. Non viaggio tutti i giorni. A Milano, sia io che mia moglie (sempre avvocato) usiamo spesso i mezzi pubblici. Tanto che abbiamo una sola auto, una Lexus Ux ibrida, piuttosto soddisfacente come consumi ed abbastanza adatta anche ai viaggi in famiglia (2 figli). Poi ho anche una comoda bici pieghevole, che inquina proprio poco! “.

Auto elettrica a Milano: o finisci in zona Tesla o…

“ Fatta questa premessa, come fascia di reddito un’auto elettrica da 40-50.000 euro, magari in leasing o a noleggio, è per noi abbordabile. Osservo però che un box in zona Pagano-Fiera costa almeno 4.000 euro annui e certo non è assistito dal beneficio del fotovoltaico. Mentre la mia auto sosta comoda e sicura e gratis sulle strisce gialle a pochi metri dalle caserme di carabinieri e polizia. Aggiungo che i miei viaggi sono spesso ben oltre i 3-400 km, sicché servirebbe un’auto “costosetta” probabilmente oltre il budget già alto dei 50.000 euro e finirei in zona Tesla. Tra l’altro, il noleggio a lungo termine della Tesla entry level costa quasi il doppio di quello della mia Lexus e pure con un chilometraggio inferiore. Perciò la forbice si allarga a dismisura ed in modo non proporzionale al costo del veicolo (almeno dalle offerte rinvenute quando ero in procinto di cambiare auto) “ .

Qui per i più è impensabile ricaricare a casa

“ Mi limito a personalizzare le considerazioni di molti cittadini che magari vivono per scelta o necessità in affitto in immobili in zone centrali. Nei quali non è facile installare il fotovoltaico. E dove i box costicchiano non poco. Solo a Milano, ci sono 270.000 auto che ogni notte non si sa neppure bene dove vengano parcheggiate e certo queste persone non potrebbero ricaricare a casa. Ora, il modello che esce dalla maggioranza dei vostri utenti è “abito fuori città – faccio pochi km– viva il fotovoltaico – chi se ne importa delle colonnine, tanto ricarico la notte a casa“. Che è più o meno quello che dicono anche i possessori di plug-in. Bene, buon per loro. Ma chi fa 10-15 km al giorno difficilmente compenserà le maggiori emissioni di CO2 necessarie per produrre un’elettrica. E, in fondo, per percorrere così poca strada potresti attrezzarti anche con bici, scooter, andare a piedi, car sharing, mezzi pubblici etc.. Non sarà che noi italiani abbiamo più auto pro capite del resto d’Europa perché abituati alla comodità di usarle in modo futile? “.

Servono ricariche meno costose e con soste entro i 10-15 minuti

“ A dirla tutta, mi sembra un modello sbagliato che funziona solo per alcuni che abitano fuori città. E che, per una serie di coincidenze, si trovano temporaneamente ad essere in una situazione di favore. Ma non mi pare che se ne possa fare un paradigma per la diffusione globale dell’elettrico che, a scanso di equivoci, mi parrebbe una bella cosa. La mia opinione, corroborata da un mini-sondaggio presso una ventina di conoscenti con reddito medio-alto che percorrono almeno 20-30.000 km annui e anche il doppio, è questa. Servono punti di ricarica capillari, con costi paragonabili a quelli della ricarica a casa propria. Il problema dell’autonomia è un po’ diverso, nel senso che la maggioranza accetterebbe di doversi fermare necessariamente ogni 250-300 km. Ma a patto di non dovere deviare dalla strada principale e di non dovere sostare oltre 10-15 minuti “.

Dovremmo vivere in un mezzo delirio di programmazione delle soste?

“ Preciso che alcune di queste persone abitano in ville/immobili muniti di autorimessa ed hanno capacità economiche anche molto superiori alla mia. Ma comunque insistono sulla necessità di ricariche veloci ed economiche durante i viaggi. Non pretendo che il mio sondaggetto faccia scuola, ma si tratta di persone reali che comprerebbero volentieri un’elettrica. Persone che, tuttavia, debbono viaggiare per davvero per lavoro, non sempre con preavviso e magari con imprevisti: appuntamenti spostati, traffico in autostrada etc. Gente che non usa l’auto solo durante le vacanze e che non potrebbe trasformare un banale viaggio di 5-600 chilometri in un mezzo delirio di programmazione delle soste. Con deviazioni nelle campagne alla ricerca della colonnina “Doc”, magari occupata, e soste al ristorante nell’attesa della ricarica “.

Auto elettrica a Milano: qualcuno ce l’ha perché fa figo…

“ Magari i miei conoscenti più agiati una Tesla se la compreranno comunque perché “fa figo” (qualcuno si è già preso una Smart elettrica come seconda/terza auto). Ma continueranno a fare i viaggi seri con enormi crossover Bmw diesel, alla faccia dell’ecologia. Insomma, per convertire me ed i miei conoscenti all’uso esclusivo dell’elettrica ci vuole la “roba” elencata sopra. Oltre ad un allineamento, almeno parziale, tra i costi di acquisto/noleggio delle elettriche con le pari classe termiche. Per convincere tutti quelli che hanno basse e medie capacità di reddito credo che servirà l’esercito, se i prezzi attuali non si daranno una regolata. Temo che il modello dell’auto in uso esclusivo scricchioli a favore del car sharing. O del “no car at all, please walk on“, per dirla con l’inglese. E sono abbastanza certo che lo Stato non rinuncerà alle accise assurde che incassa dai tempi di Ottaviano Augusto su benzina e gasolio. Col passaggio all’elettrico, si inventerà qualcosa per farcele comunque pagare “ .

SECONDO NOI. Non è vero che le auto elettriche si vendono a chi abita fuori città: si vendono nei grandi centri, soprattutto a Milano, a persone attrezzate a ricaricare a casa o in ufficio. E non si possono fare confronti prendendo Tesla come pietra di paragone: è l'auto più desiderata del momento e chi la vuole è giusto che se la paghi. Aspettiamo altre testimonianze da milanesi che non la pensano come Luca, che comunque ringraziamo per l'accurata analisi. Le difficoltà ci sono, ma ridurre il fenomeno dell'auto elettrica a uno status symbol è sbagliato.

